«Мы не хотим учить детей лицемерию»

Вслед за актерами и священниками обращение в поддержку фигурантов «протестных» уголовных дел опубликовали школьные учителя. Более 250 педагогов подписались под открытым письмом с требованием «освободить несправедливо осужденных, прекратить сфабрикованные дела» и «дать оценку действий тех, кто избивал людей на улицах и выносил заведомо несправедливые приговоры». «Иначе наша страна обречена снова и снова оставаться на второй год»,— предупреждают учителя.

Ссылку на «Открытое письмо учителей» опубликовали вечером вторника в социальных сетях несколько российских педагогов. «Нам приходится смотреть в глаза детям и говорить с ними обо всем, что совершается дома. Мы хотим делать это максимально честно,— написал в частности учитель литературы "Новой школы", бывший член Общественного совета при Минобрнауки Сергей Волков.— А сейчас нам приходится говорить со взрослыми. Которые запутались и наворотили невесть чего, как будто бы потеряв способность признавать собственные ошибки». Кто выступил автором письма, не уточняется.

В самом письме говорится, что школьные учителя «с тревогой и возмущением следят за «московским делом». «Мы нередко узнаем об участии в общественно-политических акциях наших нынешних учеников и не можем не тревожиться об их судьбе,— пишут авторы.— Наши школьники растут неравнодушными к судьбе страны, и мы не считаем, что образцово-показательное запугивание — это приемлемый метод взаимодействия власти с молодежью».

При этом учителя признают: «Те, кто бьет, арестовывает, судит неправосудно — это тоже наши выпускники».

«Невозможно одновременно разговаривать со школьниками честно и откровенно о декабристах, о каторге, о ГУЛАГе, о "Двенадцати" Блока, "Реквиеме" Ахматовой, "Одном дне Ивана Денисовича" Солженицына и множестве других классических произведений русской литературы (...) — и при этом делать вид, что ничего не происходит вне классной комнаты, что в стране, где мы все живем, не творится на наших глазах вопиющее беззаконие,— говорится в обращении.— Это лицемерие, а мы не хотим учить детей лицемерию».

Авторы отмечают, что в школе ученикам рассказывают о правовом государстве, «но когда дети вырастают и оканчивают школу, они обнаруживают, что за плакат, где процитирована статья из Конституции, могут задержать, арестовать и судить».

В заключение письма авторы требуют «освободить несправедливо осужденных» и «прекратить сфабрикованные дела», а также дать «справедливую с точки зрения закона» оценку действиям правоохранителей и судов.

На странице письма сообщается, что к 09:11 18 сентября его подписали 267 человек. В списке подписантов значатся преподаватели из разных городов России. В Министерстве просвещения пока не отреагировали на акцию.

Напомним, первыми со схожим обращением выступили российские артисты. Они начали акцию «Я/Мы Павел Устинов», протестуя против приговора 24-летнему актеру, осужденному на три с половиной года колонии из-за вывихнутого плеча росгвардейца. Во вторник же на сайте «Православие и мир» было опубликовано открытое письмо нескольких десятков священников РПЦ в защиту заключенных по «московскому делу».

Александр Черных