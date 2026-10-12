ИИ вооружил хакеров

Чтобы обезопасить себя, компаниям нужно повышать грамотность сотрудников в вопросах ИИ. Специалисты, которые отвечают за информационную безопасность, должны понимать его возможности и то, что сейчас практически бесплатно все будут друг друга ломать. Нужно провести аудит своего внутреннего кода, своих сайтов, найти уязвимости, если они там есть, и поправить. Причем сделать это с помощью самого ИИ, то есть использовать его против него самого. Он на порядки сильнее людей и знает десятки языков программирования. А где вы найдете специалиста, который знает хотя бы пять? Третий момент — это, естественно, общие меры по защите программного обеспечения, которые, кстати, почему-то выполняются далеко не всеми. Я встречал системы, которые по десять лет не обновлялись».