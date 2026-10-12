«Автостат» уточнил данные по продажам новых машин в сентябре

Лидерство на российском авторынке в сентябре сохраняет Lada. Продажи бренда выросли на 14,8%, до 30,3 тыс. штук. На втором месте — Haval, снизивший реализацию на 14,5%, до 14,3 тыс. штук. Топ-3 замыкает Tenet с результатом 13,4 тыс. штук (рост в пять раз). Самые продаваемые модели — Lada Granta, Tenet T7 и Haval Jolion.