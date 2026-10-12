«Автостат» уточнил данные по продажам новых машин в сентябре
12.10.2026, 18:16
Продажи новых легковых автомобилей в сентябре выросли на 0,1% год к году, до 122,8 тыс. штук, сообщил «Автостат» со ссылкой на данные ППК. В начале месяца агентство оценило рынок в сентябре в 115,1 тыс. штук, что на 6,2% меньше, чем годом ранее. Информация была уточнена после обновления данных, поступивших с задержкой, говорится в сообщении «Автостата».
Согласно новым данным, продажи сентября — лучший результат для рынка с начала 2026 года. Относительно августа реализация новых легковых машин выросла на 7,4%. По итогам января—сентября рынок также в плюсе: продано 967,8 тыс. новых автомобилей. Это на 8% выше аналогичных показателей прошлого года.
Лидерство на российском авторынке в сентябре сохраняет Lada. Продажи бренда выросли на 14,8%, до 30,3 тыс. штук. На втором месте — Haval, снизивший реализацию на 14,5%, до 14,3 тыс. штук. Топ-3 замыкает Tenet с результатом 13,4 тыс. штук (рост в пять раз). Самые продаваемые модели — Lada Granta, Tenet T7 и Haval Jolion.