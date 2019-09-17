4 московских театра выступили в защиту приговоренного к 3,5 годам колонии актера Устинова

Четыре московских театра выступили в защиту актера Павла Устинова, приговоренного к трем с половиной годам колонии за вывих плеча росгвардейца на акции протеста 3 августа. Представители театра и кино записывают в социальных сетях обращения в поддержку актера, сопровождая их надписью «Я Мы Павел Устинов».

В понедельник вечером, 16 сентября, финальные поклоны спектаклей в МХТ им. А. П. Чехова, Театральном центре «На Страстном», Другом театре и «Сатириконе» закончились выступлениями в поддержку Устинова. «Журналисты отстояли Голунова, рэперы отстояли Хаски. Давайте хотя бы не молчать на поклонах сегодня, завтра и в ближайшие дни!»— обратился к своим коллегам режиссер МХТ им. А. П. Чехова Александр Молочников.

«Давайте не будем “мертвыми душами”, давайте не будем молчать об этом, давайте поддержим Павла Устинова»,— сказали со сцены представители театральной школы Константина Райкина. Устинов — выпускник Высшей школы сценических искусств по классу Райкина. Сам режиссер готов был выступить поручителем ученика.

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Многие актеры оставляют в социальных сетях видеообращения в поддержку Устинова. Среди выступивших в защиту молодого человека — Елена Коренева, Игорь Верник, Никита Ефремов, Александр Паль, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и другие. Ранее против уголовное преследования Устинова высказались режиссеры Алексей Герман-младший и Алексей Красовский, а также художественный руководитель театра «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз.

В понедельник, 16 сентября, Тверской суд Москвы приговорил Павла Устинова к трем с половиной годам колонии, признав его виновным в применении насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, на акции протеста 3 августа в Москве он при задержании вывихнул плечо сотруднику ОМОНа. Актер свою вину не признал.

Подробнее о приговоре читайте в материале “Ъ” «“Сделали мальчишку монстром”».

Деятели культуры в эфире “Ъ FM” — о деле Павла Устинова «“Все происходящее напрямую связано с судьбой нашей страны”».