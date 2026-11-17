«Трубка» вероятности
Новый метод оценки астероидной опасности
Когда астрономы открывают новый потенциально опасный астероид, счет времени идет на часы. Чтобы понять, угрожает ли небесное тело Земле, ученым приходится просчитывать миллионы виртуальных траекторий. На одном современном компьютере такой расчет занимает двое суток. Если же астероид уже находится «на подходе» к нашей планете, времени на стандартное моделирование может просто не хватить.
Ускорить этот процесс в сотни раз, не жертвуя надежностью, позволяет новый подход, разработанный в Томском государственном университете. Вместо того чтобы перебирать все возможные варианты движения, исследователи предложили сузить поиск до «трубки» самых вероятных столкновительных орбит. О том, как устроен этот метод, почему его уже проверили на трех реальных астероидах и как он помогает оценивать редчайшие космические угрозы, «Ъ-Науке» рассказал доцент кафедры астрономии и космической геодезии физического факультета ТГУ Алексей Батурин.
— Обычно для оценки риска рассчитывают миллионы виртуальных траекторий. Это надежно, но медленно. Насколько медленно это на практике и в каких случаях такая медлительность становится критичной?
— Один миллион частиц на компьютерах последних моделей на интервал времени в 30 лет считается практически ровно двое суток. Соответственно, если увеличить число частиц вдвое, то и время расчетов увеличится вдвое, то же самое касается и интервала времени. Конечно, это если считать на одном компьютере. В настоящее время такие большие пучки траекторий рассчитывают на суперкомпьютерах со многими процессорами, которые позволяют делить пучок траекторий на части и считать их параллельно, и это значительно сокращает время счета. Например, на 16-ядерном процессоре упомянутый пучок в миллион частиц с использованием технологий распараллеливания будет рассчитываться всего за три часа. Но суперкомпьютеры обычно заняты множеством других задач, и «поймать» хотя бы 16 свободных ядер не всегда удается. Медлительность расчетов может быть критичной при неожиданном открытии какого-нибудь опасного астероида, уже находящегося «на подходе» к Земле, потому что тогда времени на расчет больших пучков может просто не хватить.
— Вы предлагаете искать не все возможные варианты, а самые вероятные точки столкновения. Как именно определяется, какая точка «самая вероятная» и чем она отличается от остальных?
— Самые вероятные точки в начальном облаке определенности в статье определяются конкретным методом условной минимизации доверительного коэффициента, или, упрощенно говоря, расстояния до центра этого облака в шестимерном фазовом пространстве. В качестве условия в этом методе применяется фиксация расстояния до центра Земли в рассматриваемом сближении. Это расстояние перебирается с мелким шагом от центра Земли до ее поверхности, в результате чего получается множество столкновительных точек в начальном облаке, расположенных ближе всего к его центру. Такое множество обычно имеет очень вытянутую форму, то есть образует как бы «трубку» в шестимерном пространстве, что позволяет охватить его вытянутым шестимерным прямоугольником и далее выявлять столкновительные точки только в нем.
— За счет чего удается сократить расчеты в сотни раз — за счет меньшего числа вычислений или за счет более умного выбора того, что нужно вычислять?
— Расчеты удается сократить за счет того, что вместо всего начального облака неопределенности далее используется только его часть, охватывающая «трубку» столкновительных орбит, то есть за счет более умного выбора того, что нужно вычислять.
— Вы подчеркиваете, что метод приближенный. Не теряется ли при таком сокращении надежность? Можете ли вы утверждать, что метод не пропустит сценарий столкновения, который выявил бы полный перебор миллионов траекторий?
— Все методы оценивания вероятности столкновения являются приближенными в той или иной степени, поэтому область начальных столкновительных точек определяется «с запасом», то есть так, чтобы гарантированно их охватить.
— Насколько результат зависит от исходных данных об орбите — от точности и длительности наблюдений? Что происходит с «самыми вероятными точками столкновения», если данных мало?
— От длительности и точности наблюдений напрямую зависит точность определения начальных параметров движения, то есть положения центральной точки, вокруг которой строится облако неопределенности. Чем большую дугу орбиты охватывают наблюдения и чем выше их точность, тем точнее и результат определения орбиты, то есть меньше это облако. Поэтому для более надежно определенных орбит результаты оценивания вероятности также более надежны.
— Метод проверен на трех астероидах — 2024 QP2, 2024 TW17 и 2024 YT7. Почему выбраны именно они и насколько их можно считать показательными?
— Астероиды были выбраны исходя из трех соображений: во-первых, чтобы нелинейность в задаче определения орбиты была почти незаметной, то есть чтобы начальная доверительная область имела эллипсоидальную форму, что позволяет заполнять ее виртуальными частицами по простому алгоритму. Нелинейность проявляется только для объектов, имеющих очень мало наблюдений и очень короткую дугу наблюдаемости. Для подозрительных же астероидов обычно выполняется много повторных наблюдений, поэтому для них нелинейность практически не проявляется. Во-вторых, подбирались астероиды, тесно сближающиеся с Землей не слишком далеко в будущем (в пределах ближайших 50 лет). И, в-третьих, астероиды выбирались из числа потенциально опасных объектов, то есть имеющих поперечник более 100 метров.
— Вы отдельно прогнали по миллиону частиц методом Монте-Карло, и ни одна не столкнулась с Землей. Насколько это согласуется с оценками нового метода и что это говорит о его пригодности для поиска редких событий?
— С оценками нового метода это согласуется так, как они получились гораздо меньше. В методе же Монте-Карло при отсутствии столкновений вероятность оценивается только «сверху», поэтому если из миллиона частиц ни одна не столкнулась с Землей, то это означает лишь, что вероятность меньше одной миллионной, а какова она на самом деле, неизвестно.
— Вы говорите о развитии метода — более точном описании «трубок столкновений» и вычислении вероятности как интеграла плотности по области столкновения. Насколько велика разница между текущей оценкой и тем, что дал бы такой интеграл?
— Таких оценок не делалось, но все это примерно одно и то же: что шестимерным прямоугольником аппроксимировать «трубку» столкновительных орбит, что цилиндром, как в одной из моих предыдущих работ. Здесь еще играет роль простота метода. С этой точки зрения прямоугольник выгоднее.
— Что нужно, чтобы метод начали использовать в оперативной оценке астероидной опасности, и меняет ли он саму стратегию мониторинга — например, позволяет ли чаще пересчитывать орбиты потенциально опасных объектов?
— Чтобы метод использовали, нужно в первую очередь, чтобы с ним ознакомились те, кто этим занимается на практике. К пересчету орбит метод отношения не имеет, так как орбиты пересчитываются, только когда появляются новые наблюдения астероидов.
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