— Один миллион частиц на компьютерах последних моделей на интервал времени в 30 лет считается практически ровно двое суток. Соответственно, если увеличить число частиц вдвое, то и время расчетов увеличится вдвое, то же самое касается и интервала времени. Конечно, это если считать на одном компьютере. В настоящее время такие большие пучки траекторий рассчитывают на суперкомпьютерах со многими процессорами, которые позволяют делить пучок траекторий на части и считать их параллельно, и это значительно сокращает время счета. Например, на 16-ядерном процессоре упомянутый пучок в миллион частиц с использованием технологий распараллеливания будет рассчитываться всего за три часа. Но суперкомпьютеры обычно заняты множеством других задач, и «поймать» хотя бы 16 свободных ядер не всегда удается. Медлительность расчетов может быть критичной при неожиданном открытии какого-нибудь опасного астероида, уже находящегося «на подходе» к Земле, потому что тогда времени на расчет больших пучков может просто не хватить.