Суд отложил на понедельник оглашение приговора по делу Павла Устинова, задержанного на митинге 3 августа. Ранее прокуратура запросила для него шесть лет колонии общего режима. Устинова обвиняют в применении насилия против полицейского. Если суд примет такое решение, то это будет самый большой срок за участие в протестах этого лета. В поддержку Павла Устинова высказался руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин. Выяснилось, что Устинов — выпускник Высшей школы сценических искусств по классу Райкина. Сам режиссер заявил, что надеется на справедливое разбирательство в отношении его ученика.
“Ъ FM” узнал мнения других российских деятелей культуры об этом деле:
Алексей Красовский, режиссер: «Не только один Константин Райкин, но и все остальные деятели культуры должны вступиться за Павла Устинова. Не только потому, что он наш коллега, а потому, что он, прежде всего, невиновный человек, которого сейчас пытаются усадить в колонию, чтобы запугать и затерроризировать всех остальных людей, которые случайным или неслучайным образом решили выйти, проявить свою гражданскую позицию».
Иосиф Райхельгауз, художественный руководитель театра «Школы современной пьесы»: «Силовые структуры власти созданы для того, чтобы помогать человеку жить. Нужно сменить общую атмосферу, общий контекст. Тому, что говорит Константин Аркадьевич, мой товарищ, я заведомо верю, а не верю тем, кто показывает некую пленку, на которой непонятно, что изображено, и на основании которой калечат судьбу человека».
Алексей Герман-младший, кинорежиссер: «Это история не просто про сотню людей, все происходящее напрямую связано с судьбой нашей страны. Основой любого государства является судебная система, и если она позволяет себе очень быстро и формально подходить к решению человеческих судеб, то эта она начинает разрушать страну. Райкин правильно делает — его ученик, он повел себя как мужчина».
По итогам летних акций протеста Следственный комитет также возбудил дело о массовых беспорядках. С пяти фигурантов этого дела СКР снял обвинения.
В пятницу Тверской суд Москвы огласит приговор по делу актера Павла Устинова, обвиняемого в применении насилия к сотруднику полиции Александру Лягину (ст. 318, ч. 2 УК РФ). По версии следствия, на акции протеста 3 августа господин Устинов, сопротивляясь задержанию, вывихнул старшему сержанту Лягину плечевой сустав. Свидетели защиты и адвокаты, ссылаясь на видео, снятое во время задержания, настаивали, что актер не причинял вреда правоохранителю. Однако суд отказался приобщить ролик к делу. Прокурор Кожекина подчеркнула, что своими действиями господин Устинов «унизил честь, профессиональное и человеческое достоинство, авторитет представителя власти перед окружающими», потребовав назначить наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.
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