Алексей Красовский, режиссер: «Не только один Константин Райкин, но и все остальные деятели культуры должны вступиться за Павла Устинова. Не только потому, что он наш коллега, а потому, что он, прежде всего, невиновный человек, которого сейчас пытаются усадить в колонию, чтобы запугать и затерроризировать всех остальных людей, которые случайным или неслучайным образом решили выйти, проявить свою гражданскую позицию».

Иосиф Райхельгауз, художественный руководитель театра «Школы современной пьесы»: «Силовые структуры власти созданы для того, чтобы помогать человеку жить. Нужно сменить общую атмосферу, общий контекст. Тому, что говорит Константин Аркадьевич, мой товарищ, я заведомо верю, а не верю тем, кто показывает некую пленку, на которой непонятно, что изображено, и на основании которой калечат судьбу человека».

Алексей Герман-младший, кинорежиссер: «Это история не просто про сотню людей, все происходящее напрямую связано с судьбой нашей страны. Основой любого государства является судебная система, и если она позволяет себе очень быстро и формально подходить к решению человеческих судеб, то эта она начинает разрушать страну. Райкин правильно делает — его ученик, он повел себя как мужчина».