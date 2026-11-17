Российские фигуристы пропустят этап Гран-при в Финляндии из-за запрета на въезд
Российские спортсмены не примут участия в этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев в Хельсинки. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
На турнир были заявлены одиночник Евгений Семененко и три спортивные пары: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Соревнования пройдут с 20 по 21 ноября.
Ранее правительство Финляндии ввело дополнительные ограничения на въезд россиян. В МИД страны пояснили, что по нормам визового и пограничного кодексов ЕС въезд может быть запрещен, если гражданин представляет угрозу международным отношениям одного из государств сообщества.
В ФФККР заявили, что «несмотря на неоднократные запросы, официальный ответ от ISU и МИД Финляндии был получен только сегодня». Также в организации считают, что подобные действия «противоречат Олимпийской хартии и положениям конституции ISU».
ISU в ответ на решение финских властей выпустил релиз, в котором сказано, что «спортсменов не следует наказывать за действия их правительств». Союз отказался от дальнейших комментариев. В марте 2027 года финский Тампере должен принять чемпионат мира по фигурному катанию.
На этапе в Китае Мишина и Галлямов завоевали золото, Семененко стал бронзовым призером. Бойкова и Козловский взяли серебро на турнире во Франции. Для попадания в финал серии Гран-при фигуристы должны были занять призовые места на состязании в Финляндии. Из-за пропуска этапа в Хельсинки они лишились шансов отобраться.