На этапе в Китае Мишина и Галлямов завоевали золото, Семененко стал бронзовым призером. Бойкова и Козловский взяли серебро на турнире во Франции. Для попадания в финал серии Гран-при фигуристы должны были занять призовые места на состязании в Финляндии. Из-за пропуска этапа в Хельсинки они лишились шансов отобраться.