Кремль напомнил о праве Устинова обжаловать приговор

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал дело актера Павла Устинова, приговоренного к трем с половиной годам колонии за вывих плеча росгвардейца на акции 3 августа. В поддержку господина Устинова выступили несколько десятков российских деятелей культуры. Представитель Кремля сказал, что президент знает о деле, но на решение судов влиять не может. Он напомнил, что осужденный вправе обжаловать приговор.

Что известно об актере Павле Устинове Читать далее

«Решение суда есть, оно вынесено, вердикт есть. У того, в отношении кого вынесено это решение, существует законное, предусмотренное законом право обжалования, апелляция. Оно может быть задействовано. Чего-то другого я сказать не могу и не буду говорить»,— сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос “Ъ FM”.

Как уточнил господин Песков, Владимир Путин получает информацию обо всех резонансных делах. Но глава государства «не может ни реагировать, ни влиять на решение суда, это невозможно», отметил его пресс-секретарь.

Приговор по делу Павла Устинова был вынесен накануне, 16 сентября. Тверской суд Москвы признал актера виновным в применении насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, на акции протеста 3 августа в Москве он при задержании вывихнул плечо сотруднику ОМОНа. Осужденный свою вину отрицает. Российские артисты записывают в его поддержку обращения со словами «Я/Мы Павел Устинов». В числе тех, кто поддержал актера,— Константин Райкин, режиссеры Алексей Герман-младший и Алексей Красовский, Константин Богомолов, Максим Галкин, Сергей Шнуров, Сергей Лазарев и другие.

Подробнее о приговоре читайте в материале “Ъ” «Сделали мальчишку монстром».

“Ъ” поговорил с коллегами Павла Устинова, а потом узнал мнение политологов о том, удастся ли актерам добиться изменения приговора.