Торговая война США и Китая выходит на мировой рынок

Дональд Трамп ввел новые пошлины на китайские товары. В качестве очередного шага в торговой войне между Вашингтоном и Пекином американский президент подписал указ о 15-процентном сборе за ввозимые товары из Китая общей суммой до $150 млрд. До конца года, по плану Трампа, эта сумма увеличится вдвое. Как ответил Китай? И чем новый виток противостояния опасен для России? Об этом — Иван Якунин.

Список товаров с этикеткой Made in China, которые теперь будут облагаться пошлиной, занимает 122 страницы. Это одежда и обувь, мясо, сыр, некоторые виды техники вроде газонокосилок, даже авторучки. Но это только первая фаза плана Трампа. Он рассчитывает расширить перечень, если переговоры с Китаем так и не завершатся успехом. В минувшие выходные он сообщил журналистам, что пошлины — отличный источник дохода для США.

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки: «Да, они вступили в силу. Мы получим миллиарды и миллиарды долларов от этих тарифов. И посмотрите, как отреагировал Китай — очень интересно, они девальвировали свою валюту так сильно, ударили сами по себе, потому что теперь им нужно тратить больше, чтобы покупать товары за рубежом».

Маневр с валютой стал не единственным ответом Пекина. Он тоже ввел пошлины на ввоз товаров из США, но скромнее — от 5 до 10% и на сумму около $75 млрд. Вроде не очень страшно. Но впервые под ограничения попала американская сырая нефть. “Ъ FM” связался с экономистом Техасской ассоциации производителей энергоресурсов Кэрром Ингхэмом. И его реакция на новый виток торговой войны не такая оптимистичная, как у Трампа. «У нас уже действуют 25-процентные тарифы на закупку стали из-за рубежа. А от стали зависит развитие нашей инфраструктуры. Новые ограничения замедлят экономику, а мы хотим наращивать производство. И это главная угроза. Мы также опасаемся, что Китай из-за тарифов может просто отказаться от импорта американской нефти. Мы надеемся, что проблема как-то разрешится, потому что обмен ограничениями ударит не только по техасским производителям, но и по всей экономике США»,— заявил Ингхэм.

Сейчас американская пресса пишет, что шансов на заключение сделки между Вашингтоном и Пекином практически нет. Вспоминают, как на прошлой неделе Трамп назвал Си Цзиньпина врагом, и готовятся к затяжному противостоянию. Тем временем крупные торговые сети, такие как, например, Nike и Converse, объявили о скором подорожании своих товаров больше чем на 60%. Как все это отразится на России? Отвечает заведующий лабораторией сравнительных исследований экономических систем МГУ Андрей Колганов: «Непосредственно на курс рубля такого рода действия вряд ли окажут существенное влияние. Но они дестабилизируют в какой-то степени мировую торговлю, сокращают возможности реализации товаров. Волнение на рынках, по крайней мере в России, это эмоции, но имеющие под собой реальную почву.

Мировая экономика находится в состоянии, близком к стагнации. В таких условиях это может послужить спусковым крючком».

Сделать более четкие выводы можно будет после очередной встречи рабочих групп. Американская сторона говорит, что она состоится в сентябре, но в Пекине это пока не подтверждают. Если прогресса не удастся достичь, пошлинами обложат почти все китайские товары. А что дальше? Старший научный сотрудник Института Брукингса Сергей Алексашенко назвал самый негативный сценарий — это переход обеих сторон от торговой войны к финансовой: «Например, Китай начнет сбрасывать свои активы в долларах, а Америка блокировать какие-то трансакции китайских банков. Конечно, Россия это ощутит».

По подсчетам американских экспертов, если стороны развернут все доступные инструменты давления, США может потерять 1% ВВП, а Китай — 5%. В реальном выражении суммарно это $850 млрд — примерно половина ВВП России.

В управлении торгового представителя США при Белом доме заявили, что обсудят с американским бизнесом перспективы увеличения тарифных ставок до 30%.