Распределение инвестиций

Любой клиент, желающий воспользоваться услугами профучастника фондового рынка, проходит обязательное риск-профилирование. Исходя из целей, горизонта и опыта, определяется наиболее подходящая стратегия инвестирования. В Альфа-капитале в отдельную группу выделили представительниц слабого пола — в отличие от мужчин они более консервативны и концентрируются на достижении конкретных жизненных целей.

Повседневный подход

Работа частного инвестора на фондовом рынке начинается с обязательной процедуры риск-профилирования, которую проводят банки, брокеры или управляющие компании. Как правило, выглядит это следующим образом: в офисе профучастника либо на сайте компании или банка, клиента попросят заполнить анкету, в которой отражается доходность, на которую он рассчитывает, риск, который способен нести, а также горизонт инвестирования. Дополнительно надо будет указать возраст, примерные среднемесячные доходы и расходы за последние 12 месяцев, а также данные о сбережениях, опыте и знаниях в области инвестирования. И только по результатам проведенного опроса клиенту присваивается одна из трех категорий в соответствии с договором о брокерском обслуживании — стандартном, повышенном или особым уровне риска.

Многие профучастники делят основные группы. В частности, в УК «Открытие» каждая группа делится еще на три подгруппы, отличающиеся друг от друга горизонтом инвестирования. «Определив основные характеристики, мы уже можем предложить стратегии доверительного управления, которые соответствую его профилю»,— отмечает начальник управления инвестиционных продуктов и технологий управляющей компании Евгений Горбунов.

Развитие предпочтений

Весной «БКС Премьер» оценило базу потенциальных частных инвесторов России (см “Ъ” от 13 марта). По оценкам компании таковыми могут быть 2,2 млн человек. Их отнесли к шести различным категориям по признакам общего мировоззрения, отношению к формированию личных финансов, готовности к риску и т. д. Так, в группу «самостоятельных экспертов» вошли люди, более склонные копить на различные цели и ради этого готовые пожертвовать текущим уровнем жизни; в группу «прогрессивных деятелей» респонденты склонные к накоплению для обеспечения семьи; «перспективными жизнелюбами» названы склонные к тратам и не ориентированные на накопления опрошенные. К категории «активных обывателей» отнесены «склонные копить на всякий непредвиденный случай», «консервативных» — с таким же мировоззрением, приправленным недоверием к финансовым организациям. Оставшиеся вошли в группу «невовлеченных» — не интересующихся управлением бюджетом и инвестированием граждан.

Установленный на начальном этапе риск-профиль со временем может меняться, по мере изменения предпочтений и финансовой грамотности клиента. «Если первоначальные ожидания клиента сформированы сроком на год и опираются, в основном, на индикатор ставки по депозиту, мы предлагаем ему в первую очередь консервативные продукты. В процессе работать с клиентом, развивая его финансовую грамотность, выявляя его склонность к риску, возможности по срокам вложения при аппетите к повышенной доходности»,— отмечает руководитель проектов управления развития продаж и продуктовых предложений УК «Уралсиб» Алексей Бордуков.

Инвестиции для модниц

Новацией для рынка стало предложение «Альфа-капитал» выделить в отдельную группу женщин. В минувшую пятницу компания запустила сервис «Инвестиционное ателье», который представляет собой мобильную страницу сайта, где в игровой механике предлагается представительницам «слабого пола» выбрать свою инвестиционную цель – образование детей, собственное жилье, резервный фонд и другое, срок и сумму инвестиций. Система формирует инвестиционный портфель, исходя из долгосрочных целей, а так же с учетом отличий инвестирования у мужчин и женщин. По слова гендиректора управляющей компании Ирина Кривошеевой, они заключаются в различиях жизненного цикла, доходам, целей и предпочтений, психологии и т.п.

Согласно оценкам «Альфа-капитал» (основанным на данные международных исследований) пик доходов у женщин приходится на возраст 30–35 лет (у мужчин 35–45 лет), при этом зарабатывают они по статистике на 30% меньше, а живут в среднем на 10 лет дольше. То есть для обеспечения своего будущего женщине нужно задумываться гораздо раньше мужчин.

К тому же в своих инвестиционных решениях они более консервативны. По данным исследований Ernst & Young, только 25% женщин проводят активную ребалансировку своего портфеля, тогда как среди мужчин этими операциями занимаются почти половина. «Женщины заинтересованы в достижении эффекта и устойчивости на более долгосрочную перспективу, а также концентрируются на достижении конкретных жизненных целей. Например, создание собственной финансовой “подушки безопасности”, образование детей, собственное жилье, будущая пенсия»,— отмечает госпожа Кривошеева.

Иван Евишкин