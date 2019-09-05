Частники рискнули летом

Минувшее лето стало самым успешным в истории рынка коллективных инвестиций. Объем поступлений в розничные паевые фонды превысил 29 млрд руб., в полтора раза превысив показатель аналогичного периода 2018 года. Управляющие отмечают возращение на рынок старых клиентов, которые уходили в депозиты в конце прошлого — начале текущего года. Их привлекают высокие результаты, которые продемонстрировали с начала года распроданные ими ПИФы.

Управляющие компании в августе сократили привлечение в открытые паевые фонды. По данным Investfunds, чистый приток средств составил 9,3 млрд руб., что на 4 млрд руб. меньше показателя июля. Приток инвестиций наблюдается во все основные группы фондов, при этом лидерами стали фонды смешанных инвестиций. За месяц частные инвесторы вложили в них почти 4 млрд руб. «Фонды смешанных инвестиций показывают более высокую доходность, чем фонды облигаций, но при этом не такие рисковые, как фонды акций, и этим более привлекательны для инвесторов»,— отмечает начальник управления продаж и маркетинга «Райффайзен капитал» Константин Кирпичев.

В целом за три летних месяца в розничные ПИФы поступило 29,3 млрд руб.— это лучший показатель для этого периода времени года за всю историю отрасли.

Предыдущий рекорд был установлен в прошлом году, тогда частники инвестировали в фонды свыше 20,3 млрд руб. Год назад пик привлечений пришелся на июнь (свыше 13 млрд руб.), а в августе они упали до 1,3 млрд руб. Столь стремительное снижение показателя произошло на фоне предложений американских конгрессменов расширить санкции в отношении России. В таких условиях произошел резкий обвал курса рубля и рост ставок на долговом рынке, что спровоцировало массовое бегство инвесторов из облигационных фондов.

Спустя год предложения американских политиков частично реализовались во втором пакете санкций по «делу Скрипалей». Ограничительные меры затронули валютную часть суверенного долга России, однако это оказало слабое влияние на российский фондовый рынок. «Фактически рынок рублевого долга не пострадал от новых ограничений, а ожидаемое многими участниками рынка снижение ключевой ставки ЦБ на фоне дефляции в РФ в августе поддержало рынок локальных облигаций»,— отмечает руководитель отдела продаж «Сбербанк управление активами» Андрей Макаров. По словам директора департамента управления активами «Альфа-капитала» Виктора Барка, в нынешнем году прогнозы по российской экономике и особенно инфляции более стабильные, что на фоне высоких доходностей фондов с начала года поддерживает интерес к ним со стороны частных инвесторов.

Нынешние притоки более устойчивые в сравнении с привлечениями 2018 года, поскольку за последний год изменился профиль клиентов.

По словам Андрея Макарова, сейчас на рынке остались долгосрочные инвесторы, которые готовы к краткосрочным колебаниям. К тому же на фоне высоких результатов, которые с начала года демонстрирует большинство фондов, появляется интерес к ним и со стороны бывших клиентов. По данным Investfunds, с начала года фонды акций показали рост стоимости пая на 10–23%, фонды облигаций — на 5–10%. «Клиенты видят, что рынок облигаций быстро восстанавливается после потрясений, и многие начинают возвращаться»,— отмечает господин Макаров.

В ближайшие месяцы приток инвестиций на рынок продолжится. «На фоне хорошей динамики российского рынка акций, роста дивидендных выплат, ожиданий снижения ключевой ставки ЦБ и ставок по депозитам спрос на альтернативные инструменты сохранится»,— считает Виктор Барк. Однако на фоне усилившихся рисков рецессии мировой экономики в осенние месяцы вырастет роль внешних факторов. Основное внимание инвесторов будут приковано к торговым спорам США и Китая, которые могут негативно сказаться на российском рынке. «Кроме того, мы рекомендуем следить за ценами на нефть, поскольку при их снижении инвесторы, скорее всего, будут перекладывать средства в доллары, в том числе наличные»,— указывает Константин Кирпичев.

Виталий Гайдаев