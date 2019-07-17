Средства в расширительном управлении

Принятые во втором чтении поправки к законодательству, касающиеся деятельности управляющих компаний, существенно облегчают их деятельность. Это касается и возможности инвестирования средств, переданных в доверительное управление, в собственные ПИФы, и возможности вложения имущества, а также выплаты инвестиционного дохода открытыми паевыми фондами. Однако реализация части этих возможностей потребует дополнительного уточнения в подзаконных актах, так что реализованы они будут не раньше 2020 года.

Госдума 16 июля приняла во втором чтении законопроект, касающийся работы управляющих компаний и паевых фондов. Изменения были внесены в законы «О рынке ценных бумаг» и «Об инвестиционных фондах». В частности, в случае утверждения законопроектов управляющие компании смогут в рамках доверительного управления инвестировать средства клиентов в свои паевые фонды. О такой возможности УК просили регуляторов фактически столько же, сколько существовал рынок коллективных инвестиций. Для ее реализации некоторые финансовые группы создавали по несколько управляющих компаний. Вместе с тем в принятом законопроекте оговаривается, что компания должна уведомить доверителя о таком действии письменно.

Как поясняет управляющий директор «Сбербанк Управление активами» Василий Илларионов, поправки позволят снизить издержки по управлению такими популярными инструментами для частных инвесторов, как индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). По данным ЦБ, на 31 марта 2019 года объем средств на почти 90 тыс. ИИС в рамках доверительного обслуживания превышали 35 млрд руб. «Управлять десятками тысяч ИИС по отдельности — непростая история для управляющих компаний. Если структурировать активы на ИИС в оболочке ПИФов, можно оптимизировать процесс управления такими счетами для УК»,— отмечает господин Илларионов. По словам заместителя гендиректора УК «Открытие» Андрея Огородова, ограничение на инвестирование в свои паевые фонды «носило искусственный характер, отмена этого ограничения упростит для управляющего и для инвестора процесс инвестирования (не нужно оформлять заявки, открывать счет в реестре), даст возможности для формирования новых стратегий».

Другой технически важный аспект — отказ от типовых правил. Как считает гендиректор «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева, «существующая процедура неактуальна в век развития онлайна и технологий, управляющим нужна гибкость в работе с правилами (сейчас только регистрация составляет 30 дней)». Глава департамента закрытых паевых инвестиционных фондов и специальных проектов «Газпромбанк — Управление активами» Иннокентий Хвостов отмечает, что в проекте «предполагается, что будут указаны лишь требования, которым должны соответствовать правила, которые, в свою очередь, установит регулятор». При этом управляющие компании будут обязаны сами нести ответственность «за детальность и прозрачность информирования клиентов», уточняет госпожа Кривошеева.

В пресс-службе ВТБ обращают внимание на снятие запрета для квалифицированных инвесторов на распространение информации о ПИФах — теперь она может публиковаться на сайтах управляющих компаний таких ПИФов и на сайте ЦБ. Сейчас раскрытие карается штрафами, тогда как нередко управляющие компании заинтересованы в этом для продвижения своих продуктов.

Ряд положений законопроекта касаются фондов для неквалифицированных инвесторов. В частности, внесения имущества при покупке паев и выдела этого имущества при их погашении. По словам Иннокентия Хвостова, такая возможность должна придать большую гибкость как управляющим, так и клиентам. Однако, по его словам, «это не очень помогает, например, при желании российского резидента внести в оплату паев иностранную валюту — тут требуются изменения в валютное законодательство». Представители УК отмечают и появившуюся возможность выплаты дохода по паям открытых и интервальных ПИФов, что раньше было доступно только по ЗПИФам. При этом такие выплаты будут осуществляться только из доходов от дивидендов или купонов облигаций. По словам Ирины Кривошеевой, «особенно актуальна эта новация на фоне роста среднего срока жизни клиентов фондов, и таким образом клиент сможет формировать себе накопления на долгий срок».

В то же время управляющие отмечают, что регулирование ряда положений будет осуществляться на основе подзаконных актов, на написание которых у регулятора уйдет дополнительное время. И в лучшем случае они будут приняты в следующем году.

Дмитрий Ладыгин