В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск

В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом в Twitter сообщил Иван Жданов, директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) господина Навального.

Он рассказал, что в штабе шла выдача направлений на выборы. По словам господина Жданова, координатора штаба и юриста в здание не пускают.

5 сентября обыски прошли в московском штабе оппозиционера, а также в здании ФБК и в студии канала «Навальный.Live». Полицейские говорили, что следственные мероприятия связаны с уголовным делом о массовых беспорядках 27 июля. Восемь человек из штаба были задержаны, их отпустили без составления протоколов.

Напомним, 3 августа Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денег ФБК. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года ФБК, включая его сотрудников, получили от третьих лиц «крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте». По данным СКР, эти средства в размере около 1 млрд руб. были приобретены преступным путем. 8 августа в офисе ФБК и дома у троих его юристов — Вячеслава Гимади, Александра Помазуева и Евгения Замятина — прошли обыски.

Подробности обысков — в публикации “Ъ” «Фонд Навального попал под санкции».