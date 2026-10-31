Приставы за 10 лет взыскали с алиментщиков более 500 млрд рублей

Сумма взысканных алиментов растет из года в год, пишет агентство. В 2015 году приставы получили для детей 12,5 млрд руб., в 2016-м — 15,1 млрд руб., в 2020-м — 19 млрд руб., в 2021-м — 32,9 млрд руб. Затем показатель увеличился до 47,6 млрд руб. в 2022 году, 66,5 млрд руб. в 2023-м, 92 млрд руб. в 2024-м и 110 млрд руб. в 2025-м.