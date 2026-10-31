В Иордании сообщили о попытке группы вооруженных людей попасть в страну из Сирии

26 октября ВВС Иордании нанесли удары по позициям группировки «Исламское государство» (признана в РФ террористической и запрещена) на юге Сирии. В Аммане назвали их ответом на нападение на греческую православную церковь в провинции Эль-Карак 23 октября. Тогда при стрельбе погибли девять человек, более 20 получили ранения.