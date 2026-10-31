В Иордании сообщили о попытке группы вооруженных людей попасть в страну из Сирии
Пограничники Иордании не позволили группе из 14 вооруженных людей проникнуть на территорию королевства из Сирии. Об этом заявили в иорданских вооруженных силах.
По данным военных, между нарушителями и пограничниками началась перестрелка. Некоторые из нападавших погибли, остальные вернулись в Сирию, передает Reuters.
26 октября ВВС Иордании нанесли удары по позициям группировки «Исламское государство» (признана в РФ террористической и запрещена) на юге Сирии. В Аммане назвали их ответом на нападение на греческую православную церковь в провинции Эль-Карак 23 октября. Тогда при стрельбе погибли девять человек, более 20 получили ранения.
Власти Сирии заявили, что Иордания провела операцию без предварительного согласования. 28 октября МИД Иордании сообщил, что главы внешнеполитических ведомств двух стран Айман Сафади и Асаад Хасан аш-Шибани решили создать совместный комитет по безопасности для противодействия вооруженным группировкам.