Полиция проводит обыски у координаторов движения «Голос»

По делу об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального проходят обыски у координаторов движения «Голос». По данным главы правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, силовики обыскивают офис «Экологической вахты по Северному Кавказу».

«Голос» сообщил “Ъ”, что расценивает обыски как попытку давления на общественных наблюдателей.

Движение сообщило, что обыски проходят в квартире координатора саратовского отделения «Голоса» Александра Никишина. Представители правоохранительных органов сказали ему, что обыск санкционирован постановлением Басманного суда Москвы. «Также полицейские объяснили, что мероприятия проводят в рамках расследования дела “о финансировании Навального”»,— отмечено в сообщении. В квартиру господина Никишина, по данным движения, пришли шесть полицейских с двумя понятыми. Соседям зайти в квартиру координатора не разрешили.

Также обыски проходят в квартире главы татарского отделения «Голоса» Михаила Тихонова. Господин Чиков отметил, что после обыска господина Тихонова доставили в Следственный комитет на допрос. Кроме того, обыск проходит у отца заместителя координатора «Наблюдателей Татарстана» Азата Габдульвалеева.

«Александр Никишин, Михаил Тихонов и Азат Габдульвалеев в период избирательной кампании активно занимались обучением наблюдателей и читали лекции для разных политических сил, в том числе для активистов “Штабов Навального”»,— отметили в «Голосе» .

Напомним, сегодня обыски проходят и в штабах оппозиционера Алексея Навального в 39 городах России. По словам сотрудников штабов, обыски проходят в рамках ст. 174 УК РФ (отмывание денежных средств).

Уголовное дело об отмывании денег ФБК СКР возбудил 3 августа. По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 года ФБК, включая его сотрудников, получил от третьих лиц «крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте». Как считает СКР, эти средства в размере около 1 млрд руб. были приобретены преступным путем.

8 августа обыски прошли в офисе ФБК и дома у троих его юристов — Вячеслава Гимади, Александра Помазуева и Евгения Замятина. 5 сентября обыски провели в московском штабе Алексея Навального, а также в здании ФБК и в студии канала «Навальный.Live». Полицейские при этом утверждали, что следственные мероприятия связаны с уголовным делом о массовых беспорядках 27 июля. 7 сентября полиция пришла с обыском в штаб оппозиционера в Санкт-Петербурге.

Подробности — в публикации “Ъ” «Фонд Навального попал под санкции».