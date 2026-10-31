Верховный лидер Ирана приказал военным отвечать на любые угрозы

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи провел встречу с командованием вооруженных сил страны. Он заявил, что на любую угрозу военные должны реагировать «незамедлительно, эффективно и без географических ограничений». По его словам, в случае возобновления атак «со стороны врагов Ирана» именно вооруженные силы Исламской Республики и иранский народ «определят, когда и при каких условиях эти атаки прекратятся».