Верховный лидер Ирана приказал военным отвечать на любые угрозы
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи провел встречу с командованием вооруженных сил страны. Он заявил, что на любую угрозу военные должны реагировать «незамедлительно, эффективно и без географических ограничений». По его словам, в случае возобновления атак «со стороны врагов Ирана» именно вооруженные силы Исламской Республики и иранский народ «определят, когда и при каких условиях эти атаки прекратятся».
Господин Хаменеи отметил, что «разумная боевая готовность к мощному противостоянию с противниками» является основополагающим «условием достижения максимального сдерживания». «Главнокомандующий также... распорядился провести всестороннее обновление базы данных военных целей, чтобы обеспечить доступ вооруженных сил ко всем физическим и нефизическим активам противника»,— привела слова иранского лидера его пресс-служба (цитата по агентству Mehr).
США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана 28 февраля. В апреле стороны достигли соглашения о перемирии, но в июле Штаты возобновили удары по Ирану. С 1 сентября американские войска приостановили атаки. По данным СМИ, администрация США информировала союзников в Персидском заливе о планах атаковать Иран сразу после промежуточных выборов 3 ноября.