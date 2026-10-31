Мосбиржа назвала доступные монеты и время торгов криптовалютами с 1 декабря

Операции с криптовалютами будут доступны через биржевой стакан и включать возможность проведения свопов — инструментов для управления ликвидностью, аналогичных операциям репо на фондовом рынке и валютным свопам, рассказал топ-менеджер. Торги планируется проводить с 6:50 мск до 23:50 мск, охватывая утреннюю и вечернюю сессии фондового рынка.