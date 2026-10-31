Мосбиржа назвала доступные монеты и время торгов криптовалютами с 1 декабря
Московская биржа планирует с 1 декабря 2026 года начать торги тремя основными криптовалютами — Bitcoin, Ethereum и USDT. Об этом сообщил старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса площадки Борис Блохин.
По словам господина Блохина, торги будут организованы на базе фондового рынка, что позволит минимизировать затраты участников, особенно профессиональных. Он отметил, что уже есть клиенты, которые активно тестируют систему, и их числа достаточно для запуска торгов в пилотном режиме в декабре, передает «РБК Инвестиции».
Операции с криптовалютами будут доступны через биржевой стакан и включать возможность проведения свопов — инструментов для управления ликвидностью, аналогичных операциям репо на фондовом рынке и валютным свопам, рассказал топ-менеджер. Торги планируется проводить с 6:50 мск до 23:50 мск, охватывая утреннюю и вечернюю сессии фондового рынка.
В России с 1 сентября действует закон о регулировании криптовалют. Он вводит правила обращения цифровых валют, а также разрешает инвестировать в представленные на российском рынке криптоактивы при соблюдении некоторых ограничений.