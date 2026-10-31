Варшаву охватило пламя трибунала
Почему Польша оказалась на грани госпереворота
Партия польского премьера Дональда Туска отказалась идти на переговоры с соратниками президента Кароля Навроцкого. Тот созвал экстренное совещание в парламенте на фоне политического кризиса. Страну охватили протесты после отстранения главы Конституционного трибунала. По решению премьера, в центр Варшавы стянули полицию и спецназ. Оппозиция говорит о попытке госпереворота.
В ночь на 31 октября полиция вошла в здание Конституционного трибунала. Временно исполняющей обязанности стала судья, близкая к Туску. Тот вернулся на пост в 2023-м. Главой трибунала же остался Богдан Свенчковский, который неоднократно препятствовал инициативам премьера. В этом его поддерживала оппозиционная партия «Право и справедливость».
В августе 2026-го их кандидат Навроцкий победил на президентских выборах. И ситуация усугубилась. По данным Reuters, в ночь на 31 октября у здания трибунала собрались сотни протестующих. Трое из них были задержаны. Лидер «Права и справедливости» Ярослав Качиньский также поучаствовал в демонстрации. Он призвал соратников выиграть битву за Польшу. И полностью поддержал президента:
«Работа законно назначенных судей должна продолжиться, иного пути нет и не будет. Это очередной этап госпереворота. Обращаюсь с призывом к президенту, который обладает значительной властью. Сейчас ему важно сделать все в рамках полномочий, чтобы остановить происходящее. Как мы видим, ситуация усугубляется. Со своей же стороны мы должны президента поддержать».
Туск в своих соцсетях назвал действия силовиков восстановлением верховенства права. Тогда же Навроцкий срочно прервал рабочий визит в Сенегал и вернулся в Польшу. Полиция пропустила его сквозь оцепление у трибунала, в отличие от прежнего председателя Свенчковского, который в итоге перелез через забор. Позже они покинули здание через черный вход.
Правые и левые силы в Польше сохраняют разногласия в том числе по вопросам финансирования Украины, отмечает директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Но, по его словам, риторика Варшавы в отношении Москвы не изменится при любом исходе:
«Восемь лет у власти как раз находилась партия Качиньского, которая ассоциируется с правоцентристской партией. А Туск — скорее представитель социал-демократического направления. Три года назад последний сумел победить Качиньского и, естественно, стал пытаться законодательство менять в сторону более либерального. А проблема заключалась в том, что во время правления партия “Право и справедливость” стала реформировать судебную систему.
Реформа вызвала протесты со стороны оппозиции, дело даже было передано в суд Европейского союза. Но вот произошла смена власти, Туск решил ситуацию менять обратно. Но это оказалось непросто — на эти законопроекты президент накладывал вето, и они шли дальше — на проверку в Конституционный трибунал. А в Конституционном трибунале было большинство судей, назначенных как раз партией Качиньского. И вот нашла коса на камень.
К компромиссу пока они приходить не хотят, да и он, на мой взгляд, практически невозможен, потому что тут либо большинство в Конституционном суде будет у Качиньского, либо будет большинство Туска. Сейчас Качиньский и Навроцкий используют любые предлоги, чтобы торпедировать инициативы правительства. И они действительно стали спрашивать, откуда деньги берете на финансирование Украины. Но это делается не потому, что Качиньский и Навроцкий поддерживают Россию. Это делается в своих внутриполитических целях».
На этом фоне послы Польши в Китае и Румынии отказались выполнять свои обязанности. Они объяснили решение политическим кризисом в стране. В Еврокомиссии воздержались от комментариев насчет событий в Варшаве.