Варшаву охватило пламя трибунала

К компромиссу пока они приходить не хотят, да и он, на мой взгляд, практически невозможен, потому что тут либо большинство в Конституционном суде будет у Качиньского, либо будет большинство Туска. Сейчас Качиньский и Навроцкий используют любые предлоги, чтобы торпедировать инициативы правительства. И они действительно стали спрашивать, откуда деньги берете на финансирование Украины. Но это делается не потому, что Качиньский и Навроцкий поддерживают Россию. Это делается в своих внутриполитических целях».