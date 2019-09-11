СМИ: Трамп уволил Болтона из-за разногласий по смягчению антииранских санкций

Президент США Дональд Трамп обсуждал вопрос об ослаблении санкций в отношении Тегерана, чтобы обеспечить встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани, однако советник по национальной безопасности Джон Болтон решительно выступил против такого шага, что и привело к его отставке, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что министр финансов Стивен Мнучин поддержал возобновление переговоров с Ираном. Однако Джон Болтон проводил политику жесткого подхода к Тегерану и даже призывал нанести упреждающий удар по стране, чтобы уничтожить ее ядерную программу, пишет издание.

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В 2015 году Иран и шесть мировых держав подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В рамках соглашения с Ирана сняли санкции, в обмен на это он должен был отказаться от ядерной программы. В мае 2018 года США вышли из ядерной сделки и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались. В ответ Тегеран начал поэтапное сокращение обязательств по ядерной сделке.

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Дональд Трамп заявлял о готовности провести переговоры. Вашингтон начал подготовку к встрече американского и иранского президентов в Нью-Йорке в кулуарах ежегодной Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 23 сентября. Президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что если США хотят переговоров, то им необходимо отменить антииранские санкции.

Подробнее об увольнении советника по национальной безопасности Джона Болтона читайте в материале “Ъ” «Отражение советнической угрозы».