Трамп готов встретиться с президентом Ирана

Президент США Дональд Трамп считает возможным организовать встречу с лидером Ирана Хасаном Роухани. «Если обстоятельства будут верными, правильными, я бы согласился на это»,— сказал господин Трамп во время пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам G7 (цитата по «РИА Новости»).

По мнению господина Трампа, встречу возможно провести в ближайшие недели. Президент США не знаком с господином Роухани, но считает его «отличным переговорщиком».

«Я думаю, он захочет встретиться. Думаю, что Иран хочет исправить ситуацию. Потому что они очень страдают. У них инфляция через край, их экономика полностью обрушилась. Эти санкции наносят им ужасный вред. Я не хочу, чтобы так было, они отличные люди. Но мы не можем позволить им обладать ядерным оружием»,— заявил лидер США.

Президент Франции считает, что, если встреча двух глав государств произойдет, они смогут достичь соглашения по спорным вопросам. «В разговоре с Роухани я отметил, что если он согласится встретиться с Трампом, то я уверен, что соглашение может быть найдено»,— заявил господин Макрон.

В 2015 году Иран и шесть мировых держав подписали СВПД. В рамках соглашения с Ирана сняли санкции, в обмен на это он должен был отказаться от ядерной программы. В мае 2018 года США вышли из ядерной сделки и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались.

О попытках мировых держав спасти ядерную сделку с Тегераном читайте в материале “Ъ”.