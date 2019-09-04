Президент Ирана объявил о дальнейшем сокращении обязательств по ядерной сделке

Иранский президент Хасан Роухани официально объявил, что Иран приступит к реализации третьего этапа сокращения обязательств по ядерной сделке в пятницу, 6 сентября, передает телеканал Press TV. В рамках этого этапа предусмотрено повышение до 20% уровня обогащения урана и возобновление деятельности реактора на тяжелой воде в Араке, способного производить оружейный плутоний.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что Европа не выполнила обязательства по ядерной сделке. Он отметил, что даже после принятия такого решения Иран готов к продолжению переговоров.

Напомним, в 2015 году Иран и шесть мировых держав подписали совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В рамках соглашения с Ирана сняли санкции, в обмен на это он должен был отказаться от ядерной программы. В мае 2018 года США вышли из ядерной сделки и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались. Сегодня же Минфин США расширил санкции в отношении Ирана. В санкционный список вошли 9 физических лиц, 16 компаний и 6 нефтяных танкеров.

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8 мая президент Ирана объявил о приостановке части обязательств по ядерной сделке. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу: начал обогащать уран выше 3,67%, что превышает отметку, оговоренную в СВПД.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал президента Ирана Хасана Роухани соблюдать обязательства в рамках ядерной сделки.

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