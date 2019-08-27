Иран считает невозможной встречу Трампа и Роухани без исполнения ядерной сделки

Встреча президентов Ирана Хасана Роухани и США Дональда Трампа невозможна, пока Вашингтон не вернется к исполнению условий ядерной сделки, считает глава МИД Ирана Джавад Зариф.

«Встреча между президентом Ирана и Трампом невозможна, пока США не вернутся в формат "5+1" (США, Россия, КНР, Великобритания, Франция — пять постоянных членов Совбеза ООН, а также Германия) и начнут исполнять условия ядерной сделки»,— сказал дипломат, которого цитирует агентство IRIB.

Сам иранский лидер также сообщил, что США должны отказаться от санкций в отношении Тегерана. «Если Соединенные Штаты не отменят санкции против иранского народа и не изменят свой неправильный путь, который они выбрали, мы не увидим никаких позитивных изменений. У Вашингтона есть ключ к позитивным изменениям»,— сказал Хасан Роухани.

Накануне Дональд Трамп во время пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам G7 сообщил, что считает возможным организовать встречу Хасаном Роухани, «если обстоятельства будут правильными». Президент Франции считает, что, если встреча двух глав государств произойдет, они смогут достичь соглашения по спорным вопросам.

В 2015 году Иран и шесть мировых держав подписали СВПД. В рамках соглашения с Ирана сняли санкции, в обмен на это он должен был отказаться от ядерной программы. В мае 2018 года США вышли из ядерной сделки и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались.

О попытках мировых держав спасти ядерную сделку с Тегераном читайте в материале “Ъ”.