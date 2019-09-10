Чем известен Джон Болтон

10 сентября президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter об увольнении советника по нацбезопасности Джона Болтона. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Джон Роберт Болтон II родился 20 ноября 1948 года в городе Балтимор (штат Мэриленд, США) в семье пожарного и домохозяйки. Окончил юридический факультет Йельского университета (1974).

В ходе президентской кампании 1964 года был членом избирательного штаба кандидата-республиканца Барри Голдуотера. В 1974–1981 годах после окончания университета был сотрудником юридической фирмы Covington & Burling в Вашингтоне.

В 1981–1983 годах работал сначала в администрации Рональда Рейгана генеральным юрисконсультантом, затем заместителем администратора программного и стратегического планирования в Агентстве США по международному развитию (USAID).

В 1983 году вернулся в компанию Covington & Burling в качестве партнера. В 1984 году одновременно был исполнительным директором Комитета по разработке избирательной платформы республиканцев на очередных президентских выборах.

В 1985–1989 годах — заместитель министра юстиции в администрации Рональда Рейгана, занимался вопросами назначений в юридической системе США. В 1989–1993 годах уже в администрации Джорджа Буша-старшего был помощником государственного секретаря по делам международных организаций.

В 1993–1999 годах после поражения Буша-старшего на выборах вернулся к юридической практике, стал партнером фирмы Lerner, Reed, Bolton & McManus. В 1997 году занял пост старшего вице-президента в Американском институте предпринимательства.

В 2001 году в администрации Джорджа Буша-младшего получил пост заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. В это время за ним закрепилась репутация «ястреба» — сторонника расширения политического и военного влияния США в мире. В 2003 году господин Болтон был сторонником вторжения США в Ирак. В 2005 году стал постоянным представителем при ООН, но уже в следующем году был отправлен в отставку.

С 2007 года — старший научный сотрудник в Американском институте предпринимательства, также старший советник финансовой компании Freedom Capital Investment Management, комментатор канала Fox News и консультант юридической фирмы Kirkland & Ellis. В 2012 году был советником по внешней политике кандидата в президенты республиканца Митта Ромни.

9 апреля 2018 года президент США Дональд Трамп официально назначил господина Болтона своим советником по нацбезопасности.