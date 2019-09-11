Журналистам корректируют полномочия

Представители Росгвардии и МВД не пришли на заседание Совета по правам человека при президенте. На нем планировалось обсудить предложенные росгвардейцами поправки в памятку для журналистов. В частности, запрет на публикацию прессой сведений о сотрудниках ведомства.

Речь идет о рекомендациях для СМИ, которые работают на массовых мероприятиях, отметил председатель Союза журналистов Москвы и член СПЧ Павел Гусев: «Мы в Совете по правам человека представили росгвардейцам конкретный порядок работы журналистов на различных массовых мероприятиях, они тоже внесли свои замечания. То, о чем говорят в федеральной службе, это пока только предложения, но есть закон “О средствах массовой информации”, который достаточно четко трактует, что и как должны делать журналисты. Ни МВД, ни Росгвардия не пришли на заседание, непонятно, чего они хотят. То, что они предлагают, не соответствует закону “О средствах массовой информации”».

Силовики также рекомендуют репортерам обзавестись специальными знаками, чтобы их не путали с митингующими, уточнил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин: «Мы получили проект памятки для журналистов, работающих на митингах, оперативно его рассмотрели. Это достаточно качественный и интересный документ, который отвечает всем необходимым требованиям. Вместе с тем у нас тоже есть ряд предложений, которые мы просим рассмотреть и учесть. Но сразу хочу сказать, что с нашей стороны все находится на уровне рекомендаций. В частности, мы предлагаем, чтобы наши коллеги-журналисты принимали во внимание положение 226 федерального закона “О войсках национальной гвардии Российской Федерации”, где говорится о том, что есть необходимость соблюдать конфиденциальность в отношении сведений о должностных лицах Росгвардии и членах их семей. Мы рекомендуем рассмотреть это предложение и по возможности включить этот пункт в памятку в качестве рекомендации.

Необходимость вызвана прежде всего тем, что в адрес сотрудников и членов их семей поступали различные угрозы, в связи с чем Росгвардия приняла соответствующие меры.

Один из пунктов памятки также говорил о необходимости введения отличительных знаков для корреспондентов — это может быть жилет, бейджик, которые будут обозначать, что наши коллеги-журналисты находятся при исполнении обязанностей, у них есть редакционное задание освещать то или иное массовое мероприятие, они не являются участниками, а выполняют свои профессиональные задачи».

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Бойцы Росгвардии пока работают на массовых акциях анонимно. На их форме нет индивидуальных опознавательных знаков. Но в Госдуму уже внесен законопроект об их введении по аналогии с полицией. Такая инициатива появилась после митингов в Москве, где сотрудников Росгвардии обвинили в необоснованном применении силы.

Светлана Белова