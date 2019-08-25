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Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Росгвардии присматривают личные номера

Каким образом можно идентифицировать правоохранителей

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После нескольких скандалов вокруг действий силовиков на несогласованных митингах их могут обязать носить личные номера на видном месте. Сенатор Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, который обяжет правоохранителей во время работы на массовых мероприятиях носить на форме хорошо различимые идентификационные знаки. По его мнению, существующие нагрудные знаки неэффективны — их научились разными способами скрывать.


На то, что личные номера многих сотрудников силовых ведомств не видны на их амуниции, некоторое время назад обратили внимание многие пользователи соцсетей и участники недавних акций протеста в столице. В итоге появилось даже несколько сервисов, которые позволяют деанонимизировать правоохранителей, которые проявили жесткость во время задержаний на несогласованных митингах. На самом деле, проблема назрела давно, и ее решением стало бы правило, при котором силовики просто обязаны будут носить номера, говорит сенатор Владимир Лукин: «Эта история имеет большую давность. Когда были события в 2011-12 годах, активно обсуждали вопрос о том, каким образом гарантировать права граждан на массовых мероприятиях, предусмотренных Конституцией. В числе предложений — специальные знаки для тех представителей органов внутренних дел, которые должны будут вступать в контакт с участниками массовых мероприятий. Законоположения были выдвинуты и приняты.

Это сыграло положительную роль в демонстрациях, которые были после этого, а их было довольно много. Все они прошли хорошо с точки зрения мира, ответственности. Люди, которые вышли выразить свою точку зрения по тем или иным вопросам сталкивались с силами правопорядка, весьма корректными.

С тех пор ситуация изменилась. Иногда представители правопорядка стараются скрыть эти знаки, надев другую одежду, например, пристроив определенным образом отвороты. Появилась новая сила — Росгвардия. В закон о ней почему-то такое положение о знаках не было включено. Получилась парадоксальная ситуация: половина правоохранителей со знаками, половина — без. В связи с последними событиями, в том числе митингами на проспекте Сахарова, было замечено, что эти законны несовершенны, и их надо изменить».

После несогласованной акции 27 июля в интернете также появилась петиция. Авторы требовали нанести номера на форму полицейских и сотрудников Росгвардии крупным светлым шрифтом. Обращение подписали более 150 тыс. человек. В Росгвардии поддержали идею размещать идентификационный номер на амуниции. Но делать это нужно осторожно, отметил в беседе с “Ъ FM” официальный представитель ведомства Валерий Грибакин: «Мы обратили на него внимания в связи с публикациями в СМИ, в полном варианте не видели. Я думаю, что на следующей недели мы этот документ получим и сможем с ним ознакомиться подробнее. Также посмотрим, насколько он сочетается с общественными запросами и насколько будет защищать наших сотрудников от каких-либо возможных преступных посягательств, поскольку угрозы приходят. Многие сотрудники участвуют в проведении серьезных операций, связанных с задержанием особо опасных преступников, групп террористической направленности и так далее.

В любом случае идентификация сотрудников идет их командирами — это вообще сложности не составляет. Необходимые нормативно-правовые документы для этого готовят».

Также Совет по правам человека обратился к правоохранительным органам с просьбой проверить незаконное применение силы на акциях 27 июля, 3 и 10 августа. В Кремле ранее назвали действия правоохранителей «в пресечении общественных беспорядков» «абсолютно оправданными».

Ольга Сергиенко


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