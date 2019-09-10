Росгвардия предложила запретить журналистам разглашать сведения о бойцах

Росгвардия предложила обязать журналистов соблюдать конфиденциальность в отношении должностных лиц войск национальной гвардии и членов их семей. Предложение содержится в отзыве на проект Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по созданию памятки для журналистов, работающих на митингах. В СПЧ отметили, что в совещании, где обсуждался проект памятки, планировалось участие представителей Росгвардии и МВД, но они проинформировали о своей занятости и прислали письменные отзывы.
Росгвардия предлагает:
МВД России предлагает:
Ранее сенатор Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, согласно которому на форме сотрудников Росгвардии должны обязательно быть хорошо различимые идентификационные номера при несении ими службы в общественных местах. А заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил о подготовке законопроекта, согласно которому сотрудники Росгвардии будут обязаны представляться по требованию граждан. В самом ведомстве негативно относятся к новым требованиям, поскольку фиксировались случаи, когда бойцам спецподразделений и членам их семей поступали угрозы.
Инициативы появились после претензий на действия силовиков на митингах, которые проходили в июле и августе в Москве. Ни одного дела против полицейских не возбуждено, хотя у пострадавших зафиксированы серьезные травмы, например перелом ноги или сотрясение мозга. Всего было подано 22 заявления об избиении участников протеста полицейскими — их подали митингующие и случайные прохожие, задержанные на оппозиционных акциях.
Подробнее читайте в материале “Ъ” «Травмы без последствий».
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