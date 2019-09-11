Антикоррупционное бюро Украины возбудило дело против Порошенко и Климкина

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко и экс-главы МИДа Павла Климкина по ч. 1 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Дело было открыто 23 августа, сообщают «Украинские новости».

Ранее Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ возбудить дело о злоупотреблении властью в отношении господ Порошенко и Климкина. В суд поступила жалоба от неназванного гражданина на то, что НАБУ не возбудило дело после того, как 15 июля он подал заявление об уголовных правонарушениях.

Напомним, против господина Порошенко возбуждено 11 уголовных дел, в числе которых дело о госизмене из-за инцидента в Керченском проливе. Ранее он уже несколько раз не приходил на допросы в Госбюро Украины. Последний раз экс-президент был на допросе в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой» 12 августа. Тогда глава ГБР Роман Труба сообщил, что следующий допрос может быть проведен с использованием полиграфа. Позже Печерский районный суд Киева разрешил допрос на детекторе лжи. Господин Порошенко заявлял, что готов пройти допрос на полиграфе, однако только в эфире телеканала «Прямой».

Как прошел последний допрос, на котором присутствовал Петр Порошенко, читайте в материале “Ъ”.