Петр Порошенко ответил за «Прямой»

Экс-президент Украины Петр Порошенко в понедельник дал показания по одному из дел, возбужденных Государственным бюро расследований (ГБР) в отношении его бизнес-партнеров и людей из ближайшего окружения. Ни по одному из этих дел господин Порошенко не проходит в качестве обвиняемого. Однако у следствия накопилось к нему немало вопросов и как к свидетелю.

В ГБР Украины Петра Порошенко вызвали в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой». Этот канал, начавший работу в августе 2017 года, с первых дней вещания старательно избегал любой критики в адрес Петра Порошенко, причем манипулятивный характер демонстрируемых в эфире программ не остался не замечен государственным регулятором. В марте этого года Национальный совет по телевидению и радиовещанию признал «Прямой» одним из лидеров по числу нарушений избирательного законодательства. Касались эти нарушения в первую очередь избыточного внимания к одному из кандидатов в президенты — Петру Порошенко.

При этом формально экс-президент не имеет отношения к телеканалу. Его владельцем числится бывший депутат от Партии регионов Владимир Макеенко. Именно господин Макеенко купил в мае 2017 года региональный канал «Тонис», преобразовав его в общенациональный «Прямой».

Документально подтвержденной связи господ Макеенко и Порошенко нет, как нет и прямых доказательств финансового участия последнего в приобретении телеканала. Однако уехавший из Киева сразу после Майдана сначала в Россию, а затем в Австрию экс-депутат Верховной рады Андрей Портнов считает, что Владимир Макеенко — подставное лицо. По мнению экс-депутата, по заявлению которого в ГБР и заведено дело, при покупке канала использовались нелегальные способы ухода от налогов.

Причем, как настаивает вернувшийся на родину вскоре после победы Владимира Зеленского господин Портнов, хитрил с налогами не Владимир Макеенко, а сам Петр Порошенко — «реальный собственник канала».

Пока расследование не подтвердило, но и не опровергло выводы господина Портнова. Экс-президент фигурирует в деле «Прямого», а также еще в десятке дел, большинство из которых заведено также по заявлениям Андрея Портнова, лишь в качестве свидетеля. И именно как свидетель он приезжал в понедельник к следователям ГБР.

Встречали его под стенами бюро сразу две группы митингующих. Одна, в которой наиболее активны были дети экс-президента Михаил, Александра и Евгения, выступала в качестве группы поддержки Петра Порошенко. В руках митингующие держали плакаты с надписями «Четвертая власть или пятая колонна» и «Свободе слова — труба». Кстати, главу ГБР зовут Роман Труба, так что лозунг можно понимать двояко. Вторая же группа митингующих требовала ареста и осуждения бывшего главы государства. «Пороха — на нары»,— кричала в мегафон одна из участниц этого митинга. Две группы были разделены бойцами полиции и Нацгвардии, которые не давали участникам разных акций добраться друг до друга, поэтому сторонники и противники Петра Порошенко могли лишь обмениваться оскорбительными возгласами.

Экс-президент, прибыв на место в сопровождении охраны, молча пожал руки нескольким участникам митинга, организованного в его поддержку, и отправился на допрос.

О ходе беседы с господином Порошенко глава ГБР Роман Труба доложил вскоре после окончания разговора. «Второй допрос экс-президента в ГБР длился два часа. Петр Порошенко давал показания в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой". Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно — все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год»,— написал господин Труба в Telegram.

Первый допрос, о котором вскользь упоминается в сообщении, прошел 25 июля и относился к другому делу, также расследуемому по обращению Андрея Портнова. Речь идет о продаже завода «Кузница на Рыбальском», в которой господин Портнов также усмотрел нарушение бывшим главой государства украинских законов.

После окончания допроса Петр Порошенко дал короткий брифинг, правда, не у здания ГБР, где его без успеха пытались закидать яйцами противники, а в офисе партии «Европейская солидарность», лидером которой он является. «События, которые сейчас разворачиваются вокруг "Прямого", дают основания считать это попыткой рейдерского захвата телеканала, организатором которого является господин Портнов. На основании его предположений, которые не имеют никакого отношения к действительности, больше трех месяцев ГБР пытается терроризировать журналистов.

Сообщаю, что я не владею и не управляю каналом "Прямой"»,— заявил господин Порошенко.

Последнее заявление в журналистской среде было воспринято с изрядной долей скепсиса. Ведь в конце июня Петр Порошенко в сопровождении Владимира Макеенко открыто приезжал в редакцию «Прямого» и общался с сотрудниками телеканала, многие из которых опасались увольнений или сокращения зарплат после проигрыша господина Порошенко на президентских выборах. Формальным поводом для визита стало представление нового руководителя телеканала Светланы Орловской. Ее господа Порошенко и Макеенко поздравляли с назначением перед камерами и под аплодисменты сотрудников «Прямого». Но часть разговора, вероятно, та, в ходе которой и обсуждались наиболее болезненные для коллектива вопросы, прошла за закрытыми дверями. Однако соратница Петра Порошенко по партии Виктория Сюмар, также присутствовавшая при разговоре, сообщила, что экс-президент пообещал журналистам выкупить канал, в случае если коллектив столкнется с какими-либо проблемами.

В окружении Петра Порошенко отказались комментировать информацию о причастности экс-президента к делу «Прямого». Лишь один собеседник “Ъ”, попросивший сохранить анонимность, сообщил, что отказ от критики господина Порошенко журналистами телеканала может объясняться не их финансовой зависимостью от бывшего главы государства, а искренней гражданской позицией.

Матвей Шиманов, Киев