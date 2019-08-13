Киевский суд разрешил допросить Порошенко на детекторе лжи

Печерский районный суд Киева разрешил допросить бывшего президента Украины Петра Порошенко при помощи полиграфа. «Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но важно, что прохождение полиграфа может быть только при его согласии»,— сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Государственного бюро расследований (ГБР) Анжелика Иванова.

12 августа Петра Порошенко допросили по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой». Директор ГБР Роман Труба тогда сообщил, что следующий допрос может быть проведен с использованием полиграфа.

Господин Порошенко заявлял на брифинге, что готов пройти допрос на детекторе лжи, но в эфире телеканала «Прямой». «Я не доверяю ГБР, их руководству. Я не верю в объективность и непредвзятость следствия. Вместе с тем на "Прямом" канале, те вопросы — а у меня есть их перечень — я готов озвучить»,— отмечал экс-президент Украины.

Директор ГБР ранее сообщал, что против Петра Порошенко возбуждено 11 уголовных дел, в том числе дело о госизмене из-за инцидента в Керченском проливе. Сам господин Порошенко утверждал, что ни одного уголовного дела, по которому он проходил бы фигурантом, нет.

О том, какова вероятность судебного преследования бывшего президента Украины, — в публикации “Ъ” «Петр Порошенко отдыхает от уголовных дел».