Суд в Киеве обязал антикоррупционное бюро возбудить дело против Порошенко и Климкина

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить дело о злоупотреблении властью (ст. 364 УК Украины) в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко и главы МИДа Павла Климкина.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела, в суд поступила жалоба неназванного гражданина на то, что НАБУ не возбудила дело после того, как 15 июля он подал заявление об уголовных правонарушениях. Обстоятельства дела не уточняются. 15 августа суд удовлетворил жалобу и обязал НАБУ возбудить дело.

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) ранее сообщал, что против Петра Порошенко возбуждено 11 уголовных дел, в том числе дело о госизмене из-за инцидента в Керченском проливе. Сам господин Порошенко утверждал, что ни одного уголовного дела, по которому он проходил бы фигурантом, нет.

12 августа господина Порошенко допросили по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой». Позднее Печерский районный суд Киева разрешил допросить бывшего президента при помощи полиграфа. Петр Порошенко заявлял на брифинге, что готов пройти допрос на детекторе лжи, но в эфире телеканала.

О том, какова вероятность судебного преследования бывшего президента Украины, — в публикации “Ъ” «Петр Порошенко отдыхает от уголовных дел».