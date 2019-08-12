Порошенко заявил о готовности пройти допрос с детектором лжи в прямом эфире

Бывшего президента Украины Петра Порошенко более трех часов в качестве свидетеля допрашивали в Государственному бюро расследований (ГБР) по делу об уклонении от уплаты налогов при купле-продаже телеканала «Прямой». На брифинге после его окончания он заявил, что готов пройти допрос с помощью детектора лжи в прямом эфире.

«Я не доверяю их руководству (ГБР.— “Ъ”), я не верю в объективность и беспристрастность следствия. Я готов пройти детектор лжи на “Прямом канале" в прямом эфире»,— заявил господин Порошенко (цитата по телеканалу «Прямой»). Он добавил, что не имеет никакого отношения к управлению «Прямым», ни к его собственности.

«События, которые разворачиваются сегодня вокруг "Прямого" дают мне все основания утверждать, что мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата канала»,— заявил господин Порошенко.

На прошлой неделе юрист Андрей Портнов, работавший заместителем главы администрации экс-президента Виктора Януковича, сообщил, что господин Порошенко стал фигурантом уголовного дела о многомиллионных перечислениях валюты в офшорные и другие юрисдикции под вымышленные контракты. По его словам, по делу также проходят экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева и чиновники «Укроборонпрома». Позже господин Портнов заявил о новом деле: предполагается, что политик и его близкие незаконно пересекли границу по чужим паспортам в 2018 году.

Директор ГБР Роман Труба ранее сообщал, что против господина Порошенко возбуждено 11 уголовных дел, в числе которых дело о госизмене из-за инцидента в Керченском проливе. Сам Петр Порошенко утверждал, что ни одного уголовного дела, по которому он проходил бы фигурантом, нет.

Какова вероятность судебного преследования бывшего президента Украины — в публикации “Ъ”.