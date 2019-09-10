Порошенко опять не явился на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко сегодня, 10 сентября, в очередной раз не пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Адвокат экс-президента Игорь Головань пояснил, что причиной неявки господина Порошенко стало заседание Верховной рады, в которой он участвует как депутат от фракции «Европейская солидарность».

«ГБР почему-то не учитывает календарь пленарных заседаний Верховной рады... Они должны понимать, что работа парламента — это уважительная причина неявки на допрос»,— заявил адвокат (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что принес письменные показания экс-президента. О каком деле идет речь, он не пояснил.

Напомним, до этого Петр Порошенко также не приходил на допросы в ГБР 3 и 6 сентября. Последний раз экс-президент был на допросе в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой» 12 августа. Всего против господина Порошенко возбуждено 11 уголовных дел, в числе которых дело о госизмене из-за инцидента в Керченском проливе.

Как прошел последний допрос, на котором присутствовал Петр Порошенко, читайте в материале “Ъ”.