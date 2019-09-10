Лавров заявил, что Трамп не выдавал ему никаких секретов на встрече в 2017 году

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что в 2017 году США тайно вывезли из РФ своего «самого ценного» осведомителя. Как сообщал CNN, ЦРУ решилось на вывоз после встречи президента США Дональда Трампа с господином Лавровым и российским послом Сергеем Кисляком в Вашингтоне. На этой встрече, как утверждали источники телеканала, господин Трамп раскрыл российским дипломатам секретные данные о действующих в Сирии террористах «Исламского государства» (запрещено в РФ).

Сергей Лавров заявил журналистам, что на встрече в 2017 году Дональд Трамп не рассказывал ему никаких тайных сведений. «Никто в ходе этой беседы никому никаких государственных или даже негосударственных секретов не выдавал. Это, кстати, подтвердил присутствовавший на встрече тогдашний советник по национальной безопасности господин Макмастер, это подтверждают и другие люди, которые мало-мальски знакомы с тем, что тогда обсуждалось»,— сказал глава МИД РФ (цитата по «РИА Новости»).

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Как рассказал господин Лавров, на встрече в 2017 году обсуждалась «необходимость выправить отношения» России и США, а также «ликвидировать ущерб», нанесенный администрацией Барака Обамы. В частности, по словам министра, сильнее всего пострадало существовавшее между двумя странами «взаимодействие по борьбе с международным терроризмом».

Ранее в российских Telegram-каналах появилась информация, что осведомителем США мог быть сотрудник администрации президента РФ Олег Смоленков. Источник “Ъ” в госорганах США подтвердил это. По его словам, господин Смоленков выехал в июне 2017 года с семьей на отдых в Черногорию и бесследно исчез там. По данным “Ъ”, Олег Смоленков до отъезда в 2017 году работал в Управлении по внешней политике администрации президента, это подтвердили в Кремле.

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По данным The New York Times (NYT), США дважды пытались вывезти из России своего информатора. Завербованный Вашингтоном агент помог, в частности, в расследовании «российского вмешательства» в американские президентские выборы в 2016 году. При этом, как утверждают источники NYT, у некоторых сотрудников ЦРУ возникло подозрение, что россиянин мог стать двойным агентом.

Где сейчас может находиться Олег Смоленков, читайте в публикации “Ъ” «Проживший без вести».