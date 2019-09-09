СМИ: в 2017 году США тайно вывезли из России одного из самых ценных информаторов

В 2017 году США в ходе секретной миссии успешно вывезли из России одного из своих самых высокопоставленных информаторов, работавшего под прикрытием в российском руководстве, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на несколько источников в администрации президента США. По информации телеканала, вывезенный информатор — россиянин. В ЦРУ и Белом доме назвали сообщение CNN «необоснованным предположением».

Решение о том, что информатора в российском руководстве необходимо вывезти, было принято после встречи президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым и российским послом в США Сергеем Кисляком в мае 2017 года в Вашингтоне. Тогда глава Белого дома раскрыл российским дипломатам секретную информацию, касающуюся террористов запрещенного в России «Исламского государства» в Сирии.

Как утверждают источники телеканала, решение о выезде информатора из России было принято секретными американскими службами из-за опасений, что президент США Дональд Трамп и члены его администрации могут поспособствовать раскрытию шпиона, так как они уже неоднократно раскрывали информацию, являющуюся засекреченной.

После того как шпион был вывезен, США остались без ключевых информаторов такого уровня в России. Телеканал не раскрывает подробностей о шпионе ради его безопасности.

В ЦРУ назвали новость телеканала об операции по вывозу американского шпиона в российской власти «необоснованным предположением». В администрации американского президента заявили, что сообщение CNN «потенциально ставит под угрозу жизни».