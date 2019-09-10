Что известно об Олеге Смоленкове и его супруге

“Ъ” собрал доступные сведения о «ценном информаторе американских спецслужб во властных структурах РФ», который, по данным CNN, в 2017 году был с семьей эвакуирован из России.

Смоленков Олег Борисович родился в 1969 году в городе Иваново. В конце 1990-х—начале 2000-х годов работал в валютно-финансовом департаменте и аппарате МИД РФ. По данным СМИ, также некоторое время трудился во втором европейском департаменте МИДа при Александре Удальцове, возглавлявшем его в 2001—2005 годах (в настоящее время — посол России в Литве).

В середине 2000-х годов был вторым секретарем в посольстве России в Вашингтоне. Послом России в США в то время работал господин Ушаков — нынешний помощник президента России по международным делам. По данным источников “Ъ”, Олег Смоленков продолжал трудиться с Юрием Ушаковым и после его и своего возвращения в Москву в 2008 году.

24 декабря 2008 года распоряжением правительства РФ Олегу Смоленкову был присвоен чин государственного советника РФ 3-го класса. На тот момент он занимал должность главного советника в аппарате правительства.

4 февраля 2010 года указом президента РФ Дмитрия Медведева ему был присвоен чин действительного государственного советника РФ 3-го класса. Тогда Смоленков работал референтом в аппарате правительства.

По данным источников “Ъ”, до отъезда из России в 2017 году Олег Смоленков был сотрудником Управления по внешней политике администрации президента РФ. В июне 2017 года Олег Смоленков с супругой и тремя детьми отправились в отпуск в Черногорию и исчезли, в сентябре того же года было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Смоленкова Антонина Владимировна родилась 7 апреля 1984 года в Москве. В 2010 году окончила Московский областной институт управления и права по специальности «менеджмент организации».

По данным на 2009 год, работала в управлении делами президента РФ. По данным издания Daily Storm, она также была сотрудницей аппарата правительства.

В июне 2018 года на сайте The Washington Post в разделе о продаже недвижимости появилась информация о приобретении дома в городе Стаффорд (штат Виргиния) стоимостью около $925 тыс. некими Олегом и Антониной Смоленковыми. Дом площадью порядка 760 кв. метров расположен на участке в 1,2 га, в особняке шесть спален и шесть ванных комнат. В сети есть также данные о регистрации договора управления собственностью на имя Олега и Антонины Смоленковых, оформленного в январе 2019 года.