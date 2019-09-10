Проживший без вести

В понедельник американский телеканал CNN сообщил о том, что в 2017 году из России был экстренно эвакуирован «наиболее ценный информатор американских спецслужб во властных структурах РФ». Имя осведомителя не сообщалось, однако в российских Telegram-каналах появилась информация, что речь может идти о сотруднике администрации президента РФ Олеге Смоленкове, выехавшем в июне 2017 года с семьей на отдых в Черногорию и бесследно пропавшем там. “Ъ” удалось найти данные о том, где сейчас может находиться Олег Смоленков.

9 сентября телеканал СNN со ссылкой на несколько источников в разведке, госструктурах и Конгрессе США сообщил, что после визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белый дом два года назад американские спецслужбы экстренно вывезли из Москвы «одного из своих наиболее высокопоставленных информаторов во властных структурах России».

Напомним, глава российской дипломатии был принят президентом США Дональдом Трампом 10 мая 2017 года. Встреча вызвала неоднозначный отклик в американских СМИ: оппоненты Дональда Трампа заподозрили его в передаче российским собеседникам секретной информации о деятельности в Сирии «Исламского государства» (запрещенной в РФ террористической группировки).

Переданная хозяином Белого дома информация была якобы добыта израильской разведкой и хранилась в тайне даже от ближайших союзников США по НАТО.

Сергей Лавров, встретившийся и с тогдашним госсекретарем Рексом Тиллерсоном, назвал своих американских собеседников «людьми дела», которые «хотят выстраивать прагматичные отношения и решать проблемы».

По версии CNN, из-за опасений, что президент США поделится с Россией еще какими-то секретами, из Москвы был вывезен самый «ценный» американский осведомитель, «которому не было равных», когда речь шла про данные о внутренней кухне Кремля и планах российского президента.

Высокопоставленный источник в МИДе России ответил на просьбу “Ъ” прокомментировать новость CNN: «Сложно комментировать часть, связанную с "очень ценным агентом". Это пусть ЦРУ подтверждает или опровергает. А вот что касается встречи Лаврова и Трампа, то такого бреда CNN еще не придумывала. Чистой воды паранойя».

В ЦРУ информацию CNN назвали «ошибочной».

«Предположения о том, что взаимодействие президента с разведкой привело к эксфильтрации агента, являются ошибочными»,— заявила телеканалу директор по связям с общественностью ведомства Бриттани Брэмелл. Представитель Белого дома Стэфани Гришэм заявила журналистам, что «сообщение CNN не просто неверное, оно потенциально ставит под угрозу жизни людей». Позже, на встрече с журналистами в Белом доме, историю с агентом прокомментировал и сам Дональд Трамп, дав понять, что он абсолютно не в курсе, о чем речь: «Нет, я об этом ничего не знаю. Вижу, что ЦРУ прекрасно ответило. Так что сказанное ЦРУ меня полностью устраивает. Слышал, что оно ответило. Я ничего не знаю» (цитата по ТАСС).

CNN же утверждает, что обладает дополнительной информацией о вывезенном информаторе, но не раскрывает ее, чтобы не навредить этому человеку.

Между тем, в понедельник вечером в Telegram-канале «Беспощадный пиарщик» появилась информация о том, кто мог быть осведомителем американских спецслужб. Канал напомнил, что 14 июня 2017 года сотрудник Администрации президента РФ Олег Смоленков с супругой и тремя детьми отправились в отпуск в Черногорию и исчезли. Об этом тогда сообщал Daily Storm. Источник издания уточнил, что дело по статье «Убийство» было возбуждено 6 сентября того же года.

По данным Daily Storm, господин Смоленков за время своей карьеры в госорганах работал секретарем в посольстве России в США в Вашингтоне и в аппарате правительства РФ. В 2010 году указом президента Дмитрия Медведева референту департамента аппарата правительства Смоленкову Олегу Борисовичу был присвоен чин действительного государственного советника РФ 3-го класса (соответствует воинскому званию генерал-майор).

Российские власти исчезновение чиновника тогда не комментировали. Его имя вновь всплыло только после публикации CNN.

По данным же источников “Ъ” в силовых структурах РФ, уголовное дело по факту убийства Олега Смоленкова и членов его семьи (ст. 105 УК) было возбуждено одним из управлений СКР по Москве после соответствующей доследственной проверки. Расследование несколько раз останавливалось и возобновлялось. Но в итоге следователи и сотрудники ФСБ выяснили, что предполагаемые жертвы живы и находятся в другой стране.

“Ъ” удалось обнаружить данные о том, где сейчас может находиться Олег Смоленков и его семья. На сайте The Washington Post в разделе о продаже недвижимости есть информация о приобретении 5 июня 2018 года дома в городе Стаффорд (штат Виргиния) стоимостью около $925 тыс. некими Олегом и Антониной Смоленковыми.

Отметим, что супругу Олега Смоленкова зовут именно Антонина. Daily Storm сообщал, что она также работала в аппарате правительства.

Фото особняка снаружи и изнутри есть на сайте одного из местных агентств недвижимости. Его площадь составляет порядка 760 кв. метров. Дом стоит на участке в 1,2 га. Особняк насчитывает шесть спален и шесть ванных комнат.

Дома в городе Стаффорд (штат Виргиния, США) стоимостью около $925 тыс., приобретенный Олегом и Антониной Смоленковыми Фото: Bright MLS / realtor.com

В сети есть также данные о регистрации договора управления собственностью на имя Олега и Антонины Смоленковых, оформленного 28 января 2019 года.

Данные собеседников “Ъ” в госструктурах РФ, знавших 45-летнего (примерный возраст) Олега Смоленкова лично, о том, мог ли он передавать американцам действительно ценную информацию, разнятся.

Одни утверждают, что он занимался не содержательной работой, а скорее технической: закупками, организацией поездок, личными поручениями начальства. «Не думаю, что он мог сообщить американцам что-либо, кроме расхожих слухов»,— говорит один из источников “Ъ”.

Другие же указывают на то, что Олег Смоленков работал в посольстве России в Вашингтоне в то время, когда послом был Юрий Ушаков — нынешний помощник президента России по международным делам. По словам нескольких источников “Ъ”, Олег Смоленков продолжал работать с Юрием Ушаковым и после его и своего возвращения в Москву и пользовался доверием высокопоставленного чиновника, имеющего прямой доступ к Владимиру Путину. «Это серьезно»,— сказал один из чиновников.

Источник “Ъ” в госорганах США подтвердил, что в случае с репортажем CNN речь идет именно об Олеге Смоленкове.

Елена Черненко, Николай Сергеев