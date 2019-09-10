Кремль подтвердил, что «ценный агент» США работал в администрации президента

Называемый СМИ информатором США Олег Смоленков до отъезда в 2017 году работал в Управлении по внешней политике администрации президента, сообщают источники “Ъ”. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что господин Смоленков работал в администрации президента, но был уволен «внутренним распоряжением» несколько лет назад.

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Господин Песков уточнил, что должность предполагаемого «ценного агента» США «не относилась к категории высших должностных лиц». «Эта должность не предусматривает вообще как таковых контактов с президентом»,— подчеркнул пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос “Ъ FM” о том, нет ли у Кремля вопросов к российской контрразведке, господин Песков выразил уверенность, что с работой контрразведки «все нормально». «Все вот эти рассуждения американских СМИ о том, кто кого экстренно вывозил, от кого спасал и так далее — это, сами понимаете, такой жанр, скорее, pulp fiction, "криминального чтива", поэтому это давайте оставим на их усмотрение»,— отметил Дмитрий Песков.

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Напомним, 9 сентября CNN сообщила, что в 2017 году США в ходе секретной миссии успешно вывезли из России одного из своих самых высокопоставленных информаторов, работавшего под прикрытием в российском руководстве. В ЦРУ информацию назвали «ошибочной».

Позже в российских Telegram-каналах появилась информация, что речь может идти о сотруднике администрации президента Олеге Смоленкове. Источник “Ъ” в госорганах США подтвердил это. По словам источника, господин Смоленков выехал в июне 2017 года с семьей на отдых в Черногорию и бесследно исчез там. СМИ также сообщали , что господин Смоленков был сотрудником Управделами президента. В Управлении делами президента РФ заявили «Интерфаксу», что господин Смоленков не является сотрудником структуры.

Подробности — в публикации “Ъ” «Проживший без вести».