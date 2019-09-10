СМИ сообщили подробности работы «самого ценного» агента США в России

США дважды пытались вывезти из России информатора, который был завербован ими несколько десятилетий назад и стал для Вашингтона «самым ценным» осведомителем, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Первым об информаторе накануне рассказал телеканал CNN. По его данным, работавшего под прикрытием россиянина вывезли из РФ в 2017 году.

После того как стало известно о вывозе американского информатора из РФ, в российских Telegram-каналах появилась информация, что речь может идти о сотруднике администрации президента Олеге Смоленкове. Он выехал в июне 2017 года с семьей на отдых в Черногорию и бесследно пропал там. Источник “Ъ” в госорганах США подтвердил, что речь идет именно об Олеге Смоленкове. “Ъ” также удалось найти данные о том, где сейчас может находиться господин Смоленков. На сайте The Washington Post в разделе о продаже недвижимости есть информация о приобретении 5 июня 2018 года дома в городе Стаффорд (штат Виргиния) стоимостью около $925 тыс. некими Олегом и Антониной Смоленковыми.

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Как утверждают собеседники NYT, завербованный Вашингтоном агент помог в расследовании вмешательства в американские президентские выборы в 2016 году. Однако, когда информация о предполагаемом вмешательстве России разошлась в СМИ, стало известно и о том, что у США может быть свой источник в Кремле. Из-за этого ЦРУ начало беспокоиться за безопасность своего осведомителя и в конце 2016-го решило вывезти его из России. По данным издания, сначала информатор отказался уезжать, сославшись на семейные проблемы. Но ЦРУ снова подняло эту тему через несколько месяцев, и тогда завербованный россиянин согласился покинуть страну. Несмотря на это Вашингтон до сих пор опасается за жизнь своего осведомителя, поскольку, как пишет NYT, «известно, что русские превращают жизнь иностранных шпионов в кошмар, устанавливают за ними слежку, а могут и избить».

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Источники газеты утверждают, что осведомитель США не входил в число приближенных президента России Владимира Путина, но «регулярно его видел и был в курсе принимаемых в Кремле решений». Предоставляемые им данные были настолько «деликатными», что тогдашний глава ЦРУ Джон Оуэн Бреннан не упоминал о полученных от информатора сведениях в своих отчетах президенту Бараку Обаме. При этом в ЦРУ также считали получаемые данные спорными, и поэтому в 2016 году разведка решила полностью их проверить, чтобы убедиться в правдивости информации.

Несмотря на то что осведомитель прошел проверку, отмечает NYT, у некоторых сотрудников ЦРУ возникло подозрение, что россиянин мог стать двойным агентом. Это могло означать, что предоставляемые им сведения о «российском вмешательстве или намерениях господина Путина» были неточными. По словам двух бывших американских чиновников, у них были и другие основания подозревать россиянина, но раскрыть детали NYT они отказались.

Подробности — в публикации “Ъ” «Проживший без вести».