Проспект Сахарова устал от праздников и протестов

Жители домов №38 и №38а по улице Маши Порываевой (здания прилегают к проспекту Академика Сахарова) направили обращение в Роспотребнадзор и начали собирать подписи под письмами мэру Сергею Собянину, уполномоченному по правам человека в Москве Татьяне Потяевой и в профильные департаменты правительства Москвы. Горожан беспокоят шум концертов (в том числе ночной), публика, которая проходит на территорию жилого двора и распивает алкоголь. А также — нарушение транспортной доступности, в том числе из-за митингов оппозиции. В департаменте торговли и услуг столицы пообещали помочь жителям, а в департаменте региональной безопасности добавили “Ъ”, что готовы рассмотреть все обращения.

Полина Демина, проживающая в доме №38 по улице Маши Порываевой, сообщила “Ъ”, что жильцы двух домов направили обращение в электронные приемные Роспотребнадзора, префектуры ЦАО, управы Красносельского района и собирают подписи под аналогичными письмами в мэрию. Они указывают: если раньше на проспекте Академика Сахарова проводились разовые мероприятия, то с 24 августа (когда там был митинг-концерт в честь Дня российского флага), началась «вакханалия».

«Каждые выходные у нас проходят митинги и концерты. А то, что было 7 и 8 сентября, смело можно назвать адом: 20 часов рок-концерта (фестиваля ''Наши в городе'' во время Дня города.— “Ъ”). Динамики по всей улице. В квартирах при закрытых окнах уровень шума превышал 70 децибел. При открытых окнах — более 200 децибел (замеры проведены с помощью мобильного приложения.— “Ъ”). Вы бы хотели, чтобы постоянно сменяющаяся толпа разгоряченных музыкой и напитками молодых людей забросала ваши дворы мусором, бутылками, курила и пила на детской площадке, чтобы под вашими окнами стояли десятки биотуалетов с соответствующими испарениями и при этом отдыхающие использовали вместо них ваш двор?» — говорится в письме на имя господина Собянина.

Полина Демина добавляет, что накануне выступления на фестивале «PRO лето» рэпер Тима Белорусских «распевался» в районе полуночи, репетиции концертов проходят в том числе в утреннее время. А перед митингом-концертом на День российского флага, говорит заявительница, автомобили без предупреждения рано утром эвакуировали на другие парковки с разрешенной парковочной зоны.

При этом госпожа Демина не жалуется на шум с митингов оппозиции — даже с 60-тысячной акции 10 августа , однако отмечает созданные при этом помехи транспортной доступности дворов: проблемой было добраться до дома на автомобиле. И если эту проблему решить, лично она не будет выступать против их акций.

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, который часто комментирует проведение праздничных мероприятий в столице, в беседе с “Ъ” выразил готовность помочь жителям. Он, в частности, предложил выслать жалобы в департамент региональной безопасности на нетрезвых посетителей концертов. «Я попрошу коллег рассмотреть, чтобы полиции дать указание более жестко реагировать. Хотя вообще полицейские всегда стараются очень корректно себя вести, там стоят рамки, пропускной режим есть и все равно алкоголь забирают. Но понятно, что есть разные уловки»,— сказал господин Немерюк. Он также считает, что за ночные саунд-чеки организаторов концертов необходимо наказывать. При этом, отмечает глава департамента, митинги проходят в дневное время, а сами музыкальные выступления обычно проводятся с учетом городского закона о тишине.

В свою очередь, первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Василий Олейник, который занимается санкционированием митингов, также сказал “Ъ”, что пока не может комментировать проблему, так как жалобы еще не поступили. «Любое обращение, которое будет, будет рассмотрено»,— пообещал он.

На вопрос о том, смогут ли столичные власти использовать обращение жителей для отказа в разрешении на проведение митингов оппозиции на проспекте Академика Сахарова, пресс-секретарь Партии перемен Алексей Обухов ответил отрицательно. «В судах мэрия последние разы отказывала в проспекте Сахарова под тем предлогом, что митинги нельзя проводить в местах, где может быть ''нарушен доступ к транспортной инфраструктуре'', то есть вообще нигде, кроме лесных полянок»,— сказал он “Ъ”.

Как ранее сообщал “Ъ”, сенатор Людмила Бокова в августе предложила определить в каждом городе место для проведения митингов. О том, что Совет федерации подготовит закон о «точной фиксации мест, где можно проводить мероприятия политического характера», заявил и сенатор Андрей Климов. Глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов в интервью радио «Говорит Москва» отмечал, что такими местами в Москве могли бы стать проспект Академика Сахарова и еще несколько улиц и площадей.

Владимир Хейфец