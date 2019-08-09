В места не столь возбужденные

В Совете федерации в четверг, 8 августа, предложили ужесточить законодательство о митингах. Сенаторы и члены действующей при палате временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ заявили, что готовят законопроект, в котором «конкретизируют требования к местам проведения политических акций». Как пояснила “Ъ” член Совфеда Людмила Бокова, если закон будет принят, то в каждом городе будет установлено конкретное место для митингов, за пределами которого протестовать будет запрещено.

В четверг в Совете федерации прошло внеочередное заседание временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Глава комиссии Андрей Климов заявил:

«В событиях, связанных с протестными акциями по поводу регистрации кандидатов в Мосгордуму, есть признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России».

В течение всего заседания господин Климов возвращался к этим «признакам». «Мы все помним пляски иностранных парламентариев на Майдане. А среди тех людей, которые ходили по улицам Москвы, не было ли иностранных дипломатов? — спрашивал он коллег.— Есть списки у нас, кто, куда, зачем ходил. Мы неоднократно говорили о подготовке за рубежом соответствующих деятелей — и как пехоты, и как организаторов на низком или даже высоком уровне. Есть оперативная съемка: я видел, как в переулочках напротив обучали людей те самые граждане, которые получают уроки за рубежом».

Наконец господин Климов попросил рассказать об иностранном вмешательстве других участников встречи. Первым выступил член Центризбиркома Андрей Лопатин. Начало его речи было многообещающим: «Традиционно к единому дню голосования активизируются те, кто хочет дискредитировать весь избирательный процесс в нашей стране…» Однако затем господин Лопатин перешел к обсуждению новаций в процедуре электронного голосования и лишь ближе к концу упомянул, что «на портал ЦИКа идут компьютерные атаки с арендованных из-за рубежа серверов».

«В информационной сфере Западом развернута кампания по демонизации и дискредитации России. От Украины до Сирии производство информационных фейков поставлено на поток»,— начал рассказывать начальник отдела информационных проблем МИДа Илья Тимуров.

Но через несколько минут он все же вернулся к московским событиям. Комментарии зарубежных политиков о «непропорциональном применении силы» при разгоне столичных протестов дипломат назвал «привычным для Запада лицемерным применением двойных стандартов, поскольку юридических инструментов определения пропорциональности применения силы попросту не существует».

После этого господин Тимуров рассказал про примеры «агитации Запада к участию в несанкционированных акциях». Таких нашлось два.

Во-первых, в Twitter консульского управления США была размещена информация о готовящихся несанкционированных акциях и карта Москвы с указанием районов, где они пройдут. «Казалось бы, эта информация носит упреждающий характер для обеспечения безопасности пребывающих в России граждан США,— допустил поначалу Игорь Тимуров. Но сам же и отверг такую возможность: — Понятно, что это агитка организаторов акции, потому что на ней сохранен русский текст с призывом собираться на акцию». Вторым примером иностранного вмешательства стал Twitter немецкого СМИ Deutsche Welle, в котором, по словам дипломата, был размещен призыв «Москва, выходи!». «Интересно, куда призывают россиян выходить, если не на несанкционированную акцию?» — спросил представитель МИДа.

Начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов заверил собравшихся, что прокуроры «незамедлительно реагируют на нарушения избирательных прав граждан», а также «на пресечение действий организаторов и участников незаконных и несогласованных публичных акций». После этого он рассказал, что Генпрокуратура в 2019 году приняла решение о признании нежелательной деятельности трех иностранных НКО: фонда «Свободная Россия», Всемирного конгресса украинцев и Атлантического совета. «Эти структуры проводят антироссийские пропагандистские кампании, занимаются дискредитацией руководства страны, формированием общественного мнения о необходимости смены власти в России». Сотрудник Генпрокуратуры так и не пояснил, какое отношение эти организации имеют к выборам в Мосгордуму.

Сенатор Людмила Бокова предложила провести парламентское расследование об иностранном вмешательстве в российские выборы. Она признала, что в российском законодательстве нет определения такого вмешательства, но предложила способ борьбы с ним: «Необходимо разработать законопроект, который четко определял бы места проведения политических акций. Он не нарушал бы право на мирные митинги, закрепленное Конституцией, но и не давал бы нарушать права других граждан, которые ведут детей в детские сады и школы».

После заседания корреспондент “Ъ” напомнил Людмиле Боковой, что в действующем законодательстве уже записаны ограничения по месту проведения митингов — например, нельзя собираться слишком близко от школ, судов, производственных объектов и т. д. «На сегодняшний день правила касаются скорее организации акции — с чем приходить, как приходить. А про места их проведения конкретизации такой в законодательстве нет,— ответила госпожа Бокова.— Поэтому можно проработать этот вопрос и четко все указать».

— Какая может быть дополнительная конкретизация?

— Место. Определить конкретное место для проведения таких мероприятий.

— То есть в каждом городе установить место для проведения акций?

— Да.

— Например, в Москве, условно, можно будет митинговать в Марьино, а больше нигде нельзя?

— Ну почему? Это вы так сказали.

— Но вы предлагаете, чтобы в законе были указаны конкретные места для проведения митингов а в других местах их нельзя было проводить?

— Естественно.

Андрей Климов подтвердил, что Совет федерации подготовит закон «по точной фиксации мест, где можно проводить мероприятия политического характера — и где ни при каких обстоятельствах их нельзя проводить, уж извините». «Точно так обстоят дела в столице ЕС Брюсселе,— рассказал парламентарий.— Где вы можете делать то, что вам хочется, только на определенных пространствах, а выход за них заблокирован. Я сам видел колючую проволоку, ежи и видел людей с боевыми скорострельными винтовками. Это надо иметь в виду. У нас ничего подобного нет, надеюсь, и не понадобится. Но в законе это все должно быть четко зафиксировано».

Александр Черных

Руководитель юридической службы «Апологии протеста» Алексей Глухов:

«В федеральном законе о митингах еще в 2012 году было прописано, что в каждом населенном пункте должны быть определены места для массовых акций, так называемые гайд-парки. И говорится, что публичные мероприятия «как правило» должны проходить именно на этих площадках.

Конечно, «как правило» не означает «только там». Но по факту в регионах невозможно получить разрешение на митинг нигде, кроме этих «гайд-парков». Потому что регионы и так установили свои территориальные ограничения для мест проведения митингов, и во многих городах провести легальную протестную акцию в публичном месте просто невозможно.

Проблема в том, что большинство российских «гайд-парков» не приспособлены для выражения гражданского протеста. В 2012 году обещали: устроим гайд-парки как на Западе, со сценой, подведенным электричеством, приходи и митингуй. А в реальности это какие-то пустыри далеко от центра города. В Чебоксарах, например, гайд-парк вообще находится за пределами города, в лесу. Там никакой инфраструктуры нет, даже общественного туалета рядом.

Поэтому инициатива Совета Федерации загнать протестующих в резервации — это, по сути, легализация и так существующего правоприменения. Эти «единые места для митингов» наверняка будут в таких медвежьих углах, что легче снимать актовые залы и проводить там. В общем, налицо продолжение курса на ограничение прав и свобод граждан».