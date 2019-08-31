Мэрия сообщила о 20 тысячах пришедших на концерт на проспекте Сахарова

По оценкам мэрии Москвы, концерт фестиваля «PRO лето» на проспекте Академика Сахарова уже посетили 20 тыс. человек. Хедлайнером концерта заявлен американский певец Джейсон Деруло, на сцене выступят также Ольга Бузова, Тима Белорусских, «Дискотека Авария» и другие. Вход на концерт бесплатный.

«Площадку последнего летнего фестиваля «PRO лето» на проспекте Академика Сахарова уже посетили 20 тысяч человек»,— говорится в сообщении на сайте мэра Москвы. Концерт продлится до 20:00. В целом фестиваль «PRO лето» развернулся на 22 городских площадках, а также на 24 площадках фестиваля-конкурса «Цветочный джем».

Площадку фестиваля «PROлето» на проспекте Академика Сахарова уже посетили 20 тыс. человек pic.twitter.com/4NeL2FvLEB — bababloger_int (@bababloger) 31 августа 2019 г.

Параллельно с концертом на Сахарова, организованного властями города, в центре Москвы проходит несогласованное «Шествие против политических репрессий», организатором которого выступил штаб Алексея Навального. Мэрия Москвы не согласовала ни одной заявки, поданной от оппозиции на проведение акций в эти выходные. По оценке корреспондента “Ъ”, в «Шествии против политических репрессий» участвуют около 1200 человек, МВД сообщило о 750. Полиция Москвы накануне предупреждала об ответственности за участие и организацию несогласованных акций. Задержаний на «Шествии» пока не зафиксировано.

О программе мероприятий в Москве в последние выходные лета читайте в материале “Ъ” «Сначала торжества, потом протесты».