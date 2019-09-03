Протестам уточняют расписание

3 сентября в центре Москвы пройдет «встреча матерей политзаключенных» вместо заявленного ранее шествия от Новопушкинского сквера до Гоголевского бульвара, на которое так и не было получено согласование властей. Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму, вышедшие накануне из спецприемников после административных арестов, на акцию не собираются, но планируют продолжать организовывать митинги и после выборов 8 сентября. О намерении проводить митинги и шествия заявили и в КПРФ: глава горкома партии Валерий Рашкин сообщил “Ъ” о трех заявках, поданных в мэрию на 9, 10 и 14 сентября.

Вечером 3 сентября в Новопушкинском сквере пройдет «встреча матерей политзаключенных», сообщила “Ъ” муниципальный депутат Елена Филина. В частности, речь идет о матерях фигурантов дела о беспорядках 27 июля и обвиняемых по делу «Нового величия». Напомним, ранее госпожа Филина вместе с членом совета московского отделения Партии перемен Эльвирой Вихаревой и журналисткой Викторией Ивлевой не получили согласия московской мэрии на проведение 3 сентября шествия «Свободные граждане против государственного терроризма» от Пушкинской площади до Гоголевского бульвара.

«Мы изменили формат, так как согласования марша получено не было, а после 31 августа у нас нет уверенности, что на марш выйдут хотя бы 5–6 тыс. человек,— сообщила госпожа Филина.

— Поэтому мы проведем встречу с матерями политзаключенных в формате мирных посиделок, чтобы выразить им моральную поддержку». Муниципальный депутат напомнила, что 3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом, учрежденный в память о жертвах теракта в Беслане. «Мы озвучиваем повестку матерей»,— отметила она.

Эльвира Вихарева сообщила, что подала заявку на организацию нового митинга 14 сентября на проспекте Сахарова, с лозунгами за соблюдение прав человека, против насилия и политического преследования. В беседе с “Ъ” она отметила, что планировать новые митинги «позже 14 сентября» «нецелесообразно», поскольку сначала «необходимо понять, как пройдут выборы».

Незарегистрированный кандидат Дмитрий Гудков, вышедший 2 сентября на свободу из спецприемника после двух административных арестов, заявил, что в акции в Новопушкинском сквере участвовать не будет, «как и Геннадий Гудков, ввиду его отсутствия в городе». Муниципальный депутат и незарегистрированный кандидат Константин Янкаускас сообщил “Ъ”, что не в курсе завтрашнего митинга и не сможет принять в нем участие: «И для Алексея Навального, и для меня, конечно, существуют риски. Во-первых, могут закрыть (арестовать.— “Ъ”) до 8 сентября, а мне крайне важно призвать своих сторонников принять участие в "умном голосовании" и не допустить избрания кандидатов от "Единой России". А во-вторых, у меня четыре вступивших в силу решения судов по административным правонарушениям: меня в любой момент могут привлечь к уголовной ответственности, как Константина Котова (гражданскому активисту Константину Котову в середине августа предъявлено обвинение в многократном нарушении правил проведения митингов, ст. 212.1 УК РФ.— “Ъ”)»,— сообщил господин Янкаускас. Господин Янкаускас считает, что новые публичные акции могут пройти «по итогам выборов». Не планирует участвовать во встрече в Новопушкинском сквере и муниципальный депутат, незарегистрированный кандидат в МГД Юлия Галямина, которая вышла из спецприемника 31 августа после трех административных арестов подряд.

Когда номер был сдан в печать, стало известно, что столичная полиция внесла свои изменения в планы оппозиционеров. Ночью в подъезде дома был задержан один из организаторов летних протестных акций, муниципальный депутат и журналист Илья Азар — его отвезли в ОВД, несмотря на то, что двухлетняя дочь осталась в квартире одна. Тогда же в Москве были задержаны соратники политика Алексея Навального: сотрудник ФБК Николай Ляскин и юрист, не допущенный к выборам кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь. Позднее их отпустили из полиции, вменив повторное нарушение правил проведения митинга за участие в акции 31 августа.

Готовятся к уличным акциям и представители системной оппозиции: первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин рассказал “Ъ”, что 4 сентября кандидаты в МГД от Компартии и их сторонники выйдут на шествие «Красные в городе», чтобы раздать агитационные материалы и «отвечать на вопросы москвичей». КПРФ запланировала и митинги после выборов: «Мы сделали заявку в мэрию на 9 сентября на 19:00, на 10 сентября на 19:00 и на 14 сентября на 12:00 на Пушкинскую площадь либо площадь Революции, как они посчитают (нужным.— “Ъ”). Это будет связано именно с подведением итогов выборов в Москве, начиная с выдвижения и несправедливой регистрации кандидатов и спойлеров в виде "Коммунистов России" и нерегистрации кандидатов, которые неугодны для мэрии»,— сказал господин Рашкин. Он уточнил, что ответа от мэрии заявители пока не получили.

Кира Дюрягина, Мария Старикова