«Единая Россия» упала, но не сильно

В большинстве региональных парламентов, избранных 8 сентября, представительство «Единой России» снизилось: об этом свидетельствуют предварительные расчеты, подготовленные для партии, с которыми удалось ознакомиться “Ъ”. Впрочем, везде, кроме Хабаровского края, партия власти по-прежнему сохраняет большинство. Наибольшее падение произошло в Москве, в Крыму и в Республике Марий Эл.

В воскресенье прошли выборы депутатов в 13 региональных парламентов. Секретарь генсовета «Единой России» (ЕР) Андрей Турчак заявил, что в большинстве случаев ЕР победила и смогла сформировать большинство во всех обновленных заксобраниях, кроме Хабаровского края. Это действительно так, однако количество единороссов в региональных парламентах несколько снизилось. Об этом свидетельствует сравнение предварительных расчетов по мандатам для партии (“Ъ” удалось с ними ознакомиться) с информацией о количественном составе фракций ЕР в парламентах регионов (взята с официальных сайтов).

Самое сильное падение произошло в Хабаровском крае: еще на прошлой неделе в региональном парламенте у ЕР было 30 мандатов из 36 — теперь у них осталось только 2 представителя.

В Москве во фракцию ЕР входили 28 депутатов из 45, вместе с 10 представителями объединения «Моя Москва» они составляли уверенное большинство. Теперь выдвиженцы партии и мэрии вместе располагают ориентировочно всего 25 мандатами.

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В заксобрании Севастополя партия располагала 21 мандатом из 24 — правда, внутри этого большинства не было единства: его в значительной степени контролировал бывший спикер заксобрания и первый врио губернатора Севастополя Алексей Чалый, конфликтовавший с главами города. Отставка губернатора Дмитрия Овсянникова и назначение врио губернатора Михаила Развожаева летом этого года частично сняли остроту противостояния, но общее количество единороссов в заксобрании Севастополя снизилось на 8, до 14 мандатов. В Республике Крым, где 8 сентября прошли выборы Госсовета, у ЕР теперь 59 депутатов из 75.

Из других регионов наибольшие потери ЕР понесла в Республике Марий Эл: представительство партии в этом госсобрании уменьшилось с 45 до 33 мандатов из 52. В парламенте Тульской области у ЕР теперь 27 депутатов из 36 (до сих пор было 32 из 38). Похожая ситуация и в Брянской области: до сих пор во фракции ЕР было 55 депутатов из 60, теперь — 49. В Карачаево-Черкесии партийцы потеряли 2 мандата (теперь у них 34 депутата), в Республике Тыва — 1 (у партии в региональном заксобрании 30 депутатов). В Кабардино-Балкарии представительство ЕР не изменилось и составляет 50 депутатов из 70. Аналогичная ситуация и в Волгоградской области (по-прежнему 28 депутатов из 38). Во фракцию ЕР в парламенте республики Алтай, согласно официальному сайту, входило 28 депутатов из 41. Теперь их представительство, по предварительным расчетам, снизилось до 25. Впрочем, во фракцию ЕР в ряде регионов могут вступить самовыдвиженцы, за их счет партия еще может увеличить свое представительство.

Республика Татарстан — пока единственный регион, где по итогам выборов ЕР вышла в плюс. Вместо 82 депутатов она теперь будет иметь 85 парламентариев из 100.

Директор по исследованиям Фонда ИСЭПИ Александр Пожалов считает, что сравнивать эти выборы с выборами в тех же регионах пятилетней давности некорректно из-за «крымского консенсуса», который в 2014 году сильно повлиял на голосование и в первую очередь на исход первых после присоединения к РФ выборов в Севастополе и Крыму, где снижение доли ЕР по итогам минувшего воскресенья довольно заметно. В то же время политолог отмечает, что в большинстве проблемных регионов и в городских думах партия удержала большинство, а также сохранила «близкие к прежним итоги в регионах с административно управляемым голосованием и электоральными машинами». При этом, хотя сильного падения в среднем нет, отскока вверх тоже не наблюдается.

«ЕР вполне могла бы рассчитывать сейчас на твердые 40% по спискам на выборах в Госдуму в целом по стране»,— резюмирует господин Пожалов.





Он считает, что многое зависит от того, как партия и власть будут комментировать итоги выборов в Хабаровском крае и Москве: если, например, партия сможет показать, что происшедшее — результат устранения бренда ЕР из публичного поля, то «элиты и избиратели воспримут это как сигнал, что партию не стоит списывать со счетов».

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«Учитывая текущие рейтинговые показатели партии, ЕР показала не такой уж плохой результат на прошедших выборах, но радоваться властям, конечно, не приходится»,— отмечает политолог Аббас Галлямов. Он полагает, что эрозия электоральной базы режима продолжается. «Ситуация будет ухудшаться и дальше, экономика стагнирует, уровень жизни снижается, пессимизм населения растет, запрос на обновление усиливается,— отмечает политолог.— Протест приобретает все более антисистемный характер. Москвичи, например, уже готовы голосовать за кого угодно, лишь бы назло властям. В этой ситуации контроль над механизмами выдвижения перестает быть панацеей, спасающей власть от недовольства избирателей. Эта модель поведения теперь начнет проникать в глубинку».

Андрей Винокуров, Ангелина Галанина