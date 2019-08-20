Уровень воды в Амуре достиг опасной отметки

Уровень реки Амур в Хабаровском крае достиг отметки «опасное явление», поднявшись до 6 м, сообщает региональное ГУ МЧС. Из-за ливней подтоплено 156 приусадебных участков и около 1,7 тыс. дачных участков на островной части Хабаровска. Также ливневыми водами залило участки дорог по улицам Штормовой, Приемной, Прибрежной, Минусинской, Флегонтова-Тимирязева, Ямской, Живописной и переулок Заречный.

Как уточняет МЧС, в результате выпавших и ожидаемых дождей сегодня и завтра (20–21 августа) вода в южных реках Хабаровского края (Бира, Подхоренок, Хор, Кия, Матай) может вырасти до отметок неблагоприятного, а местами опасного явления.

C 29 июля в Хабаровском крае сохраняется режим ЧС регионального характера. Как ранее заявил губернатор региона Сергей Фургал, в случае реализации худшего сценария из-за наводнения в Хабаровском крае пострадает около 18,5 тыс. человек. Модель худшего сценария создавалась с учетом формирующихся циклонов и бушующих в Тихом океане тайфунов Лекима и Кроса, которые могут оказать влияние на погоду в регионе, если вихри выйдут на континент.

О ситуации с паводками — в материале “Ъ”.