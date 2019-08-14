Пострадать от наводнения в Хабаровском крае может 18,5 тыс. человек

В случае реализации худшего сценария из-за наводнения в Хабаровском крае пострадает около 18,5 тыс. человек, сообщил губернатор региона Сергей Фургал. «В подтопление может попасть 115 населенных пунктов, 18,5 тыс. человек, 3,4 тыс. домов, 70 социальных объектов, это при условии развития самой неблагоприятной ситуации при прогнозе»,— сказал господин Фургал на совещании по паводковой обстановке.

Модель худшего сценария создавалась с учетом формирующихся циклонов и бушующих в Тихом океане тайфунов Лекима и Кроса, которые могут оказать влияние на погоду в регионе, если вихри выйдут на континент.

«У села Елабуга Хабаровского района наблюдаются уровни категории опасного явления. В восьми населенных пунктах четырех муниципальных образований края — это Верхнебуреинский, Нанайский районы, Хабаровск и Хабаровский муниципальный район — подтоплено четыре жилых дома, 23 приусадебных и придомовых участка, 136 земельных участков, около 1,5 тыс. дачных участков. Также подтоплены дороги в семи населенных пунктах», — резюмировал глава региона.

Начальник регионального главка МЧС России Олег Волынкин отметил, что при достижении уровня реки Амур 680 см с превышением опасного уровня на 80 см в районе гидропоста «Хабаровск» в зоне паводка может оказаться 39 домов, где проживает более 120 жителей столицы Хабаровского края. «При последующем смещении паводковой волны по реке Амур подтоплению подвергнутся территории 43 населенных пунктов четырех муниципальных образований в крае. В целом может подпасть под подтопление дополнительно 470 жилых домов с населением 1,8 тыс. человек»,— уточнил господин Волынкин.

Глава МЧС Евгений Зиничев напомнил, что у региона был месяц на подготовку необходимых мер. «Мы должны быть уверены в их достаточности. Основная задача — не допустить гибели людей. У нас впереди новый учебный год и выборы, поэтому особый контроль — на подготовку образовательных учреждений. Нужно обеспечить надлежащие условия для поведения единого дня голосования в пострадавших районах. Это две наши цели начала сентября, поэтому необходимо усилить работу по мониторингу и анализу складывающейся обстановки, оперативно доводить информацию до населения и органов власти», — сказал господин Зиничев.

В случае необходимости в регионе организуют 134 пункта временного размещения вместимостью около 15,6 тыс. человек. Уже сейчас в районе островной части Хабаровска круглосуточно дежурят спасательные группы, так как эта территория почти на 90% может оказаться под водой. Здесь расположено свыше 3,6 тыс. дачных участков, с островных территорий эвакуировано 47 человек. В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Нанайском районе возведены защитные сооружения. В Комсомольск-на-Амуре доставлены водоналивные дамбы и комплекс «Гидробарьер».

В Хабаровском крае с 29 июля сохраняется режим ЧС регионального характера.

О ситуации с паводками — в материале “Ъ”.

Майя Зорина, Благовещенск