Глава московских единороссов Метельский не смог переизбраться в Мосгордуму

Бывший вице-спикер Мосгордумы, секретарь Московского городского регионального отделения «Единой России» Андрей Метельский не смог переизбраться в столичный парламент на выборах 8 сентября. Наибольшее число голосов избирателей в округе №15 набрал коммунист Сергей Савостьянов. Господин Метельский признал поражение на выборах и не исключил, что публикация Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального могла повлиять на результат.

«Да, я думаю так и есть, расследование повлияло на результаты, серьезно повлияло — это определенная тактика борьбы»,— приводит его слова «Интерфакс».

Напомним, 1 июля ФБК опубликовал материал, в котором сообщалось о гостиницах в Австрии. По данным фонда, Андрей Метельский оформлял их на свою мать, сына и друга. Также господина Метельского заподозрили в ведении бизнеса в период исполнения обязанностей депутата. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попросил Генпрокуратуру и управление президента осуществить проверку изложенных в публикации фактов, а господин Метельский подал иск о защите чести и достоинства к ФБК, его учредителю господину Навальному и незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Константину Янкаускасу.

В «Единой России» поражение господина Метельского назвали неприятным, однако не намерены лишать парламентария места. «Для нас явилось неприятным поражение Андрея Метельского, который является секретарем московского городского отделения "Единой России", мы будем анализировать, что в итоге произошло в его избирательном округе»,— сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Он высказывал позицию, что у фракции будет большинство в Мосгордуме в «количественном составе 24-25 депутатов из 45». По итогам обработки 100% протоколов, 20 из 45 мест в Мосгордуме займут оппозиционные кандидаты.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. Во всех регионах страны состоялось 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.