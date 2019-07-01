Навальный нашел у семьи депутата Мосгордумы недвижимость на 5,7 млрд рублей и австрийский бизнес

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал видео о главе «Единой России» в Москве, заместителе председателя Мосгордумы Андрее Метельском. В ФБК считают, что кандидату в депутаты Мосгодумы принадлежит тайный бизнес в Австрии, сотни миллионов рублей на счетах, офшоры, гостиницы, автоцентры, рестораны и строительные компании. По словам самого господина Метельского, бизнес принадлежит его родственникам, а он к нему отношения не имеет.

По данным ФБК, при задекларированном доходе в 7 млн руб. у депутата Мосгордумы имеются дачи на Рублевке и в Калининграде, шесть квартир в Москве и другие объекты, общая стоимость которых составляет 5,7 млрд руб. Стоимость двух отелей, купленных в Австрии господином Метельским, как утверждает ФБК, равна €5 млн и €3 млн.

Согласно материалам ФБК, вся недвижимость, а также зарубежные активы записаны на его 75-летнюю мать Эльдибитту Метельскую, чье состояние ФБК оценивает в $100 млн, а также сына Андрея 1993 года рождения и друга Петра Ивановского, который также некогда был депутатом в Мосгордуме от «Единой России». Сегодня последний — советник господина Метельского в Мосгордуме.

В декларации Андрея Метельского ни недвижимости, ни автомобилей не значится. У его жены задекларированный доход за 2018 год равен 10 тыс. руб.

После опубликованных ФБК материалов господин Метельский в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что не имеет отношения к недвижимости почти на 6 млрд руб. Объекты недвижимости в России и отели в Австрии принадлежат его родным и были приобретены легально, подчеркнул он. По словам депутата, он не занимается делами своей матери и сына. Андрей Метельский заявил, что информация, указанная в его декларации, верна.