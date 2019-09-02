Вице-спикер Мосгордумы Метельский подал в суд на Навального, Янкаускаса и ФБК

Вице-спикер Мосгордумы и глава столичного отделения партии «Единая Россия» Андрей Метельский подал иск в Симоновский суд к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) и оппозиционерам Алексею Навальному и Константину Янкаускасу. Карточка дела опубликована на сайте суда.

Из документа следует, что иск зарегистрирован 29 августа, других подробностей нет. Пресс-секретарь суда уточнила «Интерфаксу», что иск связан с защитой чести и достоинства. Представитель господина Метельского Ирина Елиферова не стала комментировать «МБХ Медиа» суть иска. Она заявила, что команда политика выскажется позже.

Поводом для иска могло послужить видео ФБК об Андрее Метельском, опубликованное 29 августа. В фонде считают, что вице-спикеру Мосгордумы принадлежит тайный бизнес в Австрии — при задекларированном доходе в 7 млн руб. у депутата Мосгордумы имеются дачи на Рублевке и в Калининграде, шесть квартир в Москве и другие объекты, общая стоимость которых составляет 5,7 млрд руб. Стоимость двух отелей, купленных в Австрии господином Метельским, как утверждает ФБК, равна €5 млн и €3 млн.

После опубликованных ФБК материалов господин Метельский в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что не имеет отношения к недвижимости. Объекты недвижимости в России и отели в Австрии принадлежат его родным и были приобретены легально, подчеркнул он. По словам депутата, он не занимается делами своей матери и сына. Андрей Метельский заявил, что информация, указанная в его декларации, верна.

Подробнее об очередном расследовании против лидера московских единороссов читайте в публикации “Ъ”.