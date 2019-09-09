Держи обмен шире

Состоявшийся в субботу обмен заключенными стал самой серьезной договоренностью, достигнутой и реализованной Москвой и Киевом после присоединения Крыма к РФ и начала конфликта на востоке Украины. В оценке этого события мировое сообщество проявило редкое единодушие — его приветствовали все, хотя одни более, а другие менее восторженно. Политики и наблюдатели сходятся во мнении: нынешний обмен заключенными может стать началом процесса нормализации российско-украинских отношений и установления мира в регионе. Но это лишь начало пути. Процесс обещает быть долгим и трудным.

Возвращение домой

Самым ценным напоминанием об этом дне останутся первые публичные слова людей, которые после заключения смогли наконец-то вернуться на родину. «Мы с парнями очень рады очутиться на родной земле. Хочется сказать большое спасибо всем тем людям, которые все эти годы помогали нам и нашим семьям,— заявил прибывший на Украину режиссер Олег Сенцов.— Но даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко». «Я никогда так не нервничал, за все предыдущие год с лишним,— сообщил, приземлившись в России, директор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский.— Журналист не должен сидеть в тюрьме. Я вернусь и буду участвовать в судебных заседаниях. Хочу доказать свою невиновность».

Возвратившихся из Москвы в Киев украинцев на взлетно-посадочной полосе аэропорта Борисполь ждали родственники, друзья и президент Украины Владимир Зеленский. Он не только показал себя умелым политиком, но и напомнил, что является талантливым режиссером. Несколько камер с разных ракурсов снимали, как он направляется к приземлившемуся самолету, встречу с выходящими из него людьми, многие из которых, перед тем как пожать президенту руку, называли свое воинское звание и благодарили за поддержку. После этого их бросались обнимать родственники, некоторые в слезах целовали и президента Украины, вернувшего домой их родных.

Кто вернулся из России на Украину Читать далее

Атмосфера в московском Внуково, куда приземлился самолет с Украины, мягко говоря, уступала по праздничности. Встречать бывших украинских заключенных приехала только съемочная группа телеканала «Россия-1» во главе с директором МИА «Россия сегодня» Дмитрием Киселевым, увезшим господина Вышинского на своей машине. Остальных прилетевших не встретил никто, кроме охраны: как сообщил журналист BBC Илья Барабанов, поддерживавший контакт с их родственниками, им о времени прибытия освобожденных не сообщили. Президент России Владимир Путин также в аэропорт не приехал. Не был официально обнародован даже полный список тех, кто прибыл в Россию с Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что он «будет опубликован позже».

Опрошенные “Ъ” российские эксперты затруднились однозначно сказать, почему в Москве и Киеве освобожденных встречали по-разному. Заместитель главы Центра политической конъюнктуры Олег Игнатьев предположил, что это может быть как-то связано с их деятельностью. «Многие там — украинские граждане, и, возможно, они участвовали в каких-то операциях, из-за которых лучше их идентичность пока оставить в тайне»,— сообщил он “Ъ”. Главный редактор сайта Московского центра Карнеги Александр Баунов предположил, что холодность встречи связана с разным восприятием вернувшихся в РФ и на Украине. «На Украину прилетели герои, для России прибывшие героями не являются,— заметил он в беседе с “Ъ”.— Это такое сообщение "для своих": если попадетесь, мы вас, конечно, вытащим, но лучше не попадайтесь. Герои не попадаются».

Вся эта секретность, впрочем, оказалась во многом напрасна: данные об участниках обмена утекли в сеть еще до его начала. Список отправившихся в Россию опубликовали издания «Украинская правда» и BBC. Из него следует, что из 35 прилетевших в РФ людей 22 являются гражданами Украины, в основном задержанными на территории ДНР и ЛНР за шпионаж и участие в незаконных вооруженных формированиях. Украинская сторона свой список тут же обнародовала: в Киев вернулись 24 моряка, задержанных в ноябре 2018 года близ Керчи, а также 10 человек, в основном приговоренных к заключению за терроризм, хранение оружия и взрывчатки, а также шпионаж.

Мир приветствует

Практически все значимые для российско-украинского конфликта внешние игроки выразили горячую поддержку решению об обмене. «Очень хорошие новости, возможно, это первый гигантский шаг к миру,— написал у себя в Twitter президент США Дональд Трамп.— Поздравляю обе страны». Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини была очень рада происшедшему, но нашла теплые слова только для участников обмена, направившихся на Украину. «Это означает, что наконец Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров, 24 захваченных украинских моряка и другие, к освобождению которых Европейский союз призывал столько раз, свободны и вернулись в свою страну»,— заявила она. Отдельные заявления со словами поддержки выпустили МИД Бельгии, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и другие.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch назвала свершившийся обмен «замечательной новостью для всех, кто находился в тюрьме по политическим мотивам и теперь может вернуться домой». С похожим заявлением выступила Amnesty International. Председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак обнаружил в состоявшемся обмене «потенциал для создания доверия между обеими странами и обмена всех задерживаемых лиц так, как это предполагается минскими соглашениями». Поддержала обмен даже Наталья Поклонская, в свое время арестовывавшая режиссера Олега Сенцова. Она, впрочем, назвала его «крайне вынужденной мерой и скорее исключением из правил, чтобы вернуть домой наших ребят, похищенных киевской властью и незаконно удерживаемых в тюрьмах».

Проблемы возникли с властями Нидерландов, которые хоть и поддержали обмен в целом, но выразили сожаление и протест в связи с передачей в Россию Владимира Цемаха, которого там считают причастным к катастрофе рейса MH17 над Донбассом в 2014 году. Глава МИДа страны Стефан Блок в письме парламенту Нидерландов сообщил, что «несколько раз и на самом высоком уровне» призывал украинскую сторону не выдавать господина Цемаха в Россию, но безуспешно. Как сообщила местная газета Volkskrant, Нидерланды уже направили в Россию запрос об экстрадиции Владимира Цемаха. «Ситуация с Цемахом уникальная, он был обменян, несмотря на то что он не русский, а украинец,— пишут авторы газеты в статье от 7 сентября.— Похоже, в его отношении у России единственная задача — не допустить, чтобы он дал показания в голландском суде». Впрочем, признает газета, шансы на выдачу равны нулю: Россия граждан не экстрадирует.

И Москва, и Киев дали понять, что считают состоявшийся обмен лишь первым шагом.

Владимир Зеленский сообщил, что «на втором этапе» планируется возвращение на Украину крымскотатарских активистов, отбывающих сроки в России. «Мы говорим не про год, и не про два, и не про три,— сообщил он изданию "Крым.Реалии".— Мы хотим это делать очень быстро». Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что на территории РФ удерживаются еще около 110 украинцев, которых необходимо вернуть. Ее российская коллега Татьяна Москалькова же предложила заключить с Киевом соглашение, по которому стало бы возможно «на паритетных началах» прекращать уголовное преследование задержанных в РФ и на Украине. Уже известно, что 18 сентября контактная группа по Украине обсудит в Минске перспективы обмена между Киевом и Донбассом по принципу «всех на всех», то есть 200 на 70 человек.

По итогам обменов Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, отметив, что обмен был крайне важен для «нормализации и оздоровления» двусторонних отношений между странами. Они, как сообщается, обсудили практические меры по урегулированию конфликта в Донбассе и подготовку к встрече «нормандской четверки». Напомним, что формат остается частично парализованным с октября 2016 года, когда в последний раз лично встречались президенты РФ, Франции, Украины и федеральный канцлер Германии. Последняя встреча на уровне глав МИДов состоялась в июне 2018 года, с тех пор стороны ограничивались телефонными переговорами. Дата новой встречи «четверки» пока не установлена, но глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан уже сообщил, что происшедшее сослужит его возобновлению хорошую службу.

Олег Игнатьев полагает, что обмен является значимым шагом на пути к возобновлению встреч в «нормандском формате», но отнюдь не означает, что конфликт сам по себе близок к разрешению. «Скорее всего, этот шаг был одним из условий возобновления встреч "четверки",— заметил эксперт.— Но пока это даже не полдела». По словам эксперта, «замороженный конфликт» господина Зеленского вполне бы устроил при условии, что все пленные были бы обменяны и перестали бы гибнуть граждане Украины. «Он пришел к власти как президент, обещавший закончить войну, но это не означает достижения мира»,— заметил господин Игнатьев.

Михаил Коростиков